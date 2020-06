Nemrég az Egyesült Államokban feltűnt hirdetőoldalakon egy összetört Porsche Tayícan Turbo, az Államok egyik leghíresebb Youtube-szerelője, Rich Rebuild pedig elutazott megnézni személyesen, mit lehet belőle kihozni.

Mivel eredetileg csak egy pár alacsony felbontású kép került a hirdetésbe, nem lehetett könnyen megállapítani, mennyire sérült mégis az autó. A videó alapján azonban jobban el lett intézve, mint az ember gondolná.

Arról nincs információ, hogy milyen ütközés tépte szét a Taycant ennyire, de ami érdekes, hogy mind a négy sarokban van sérülés, ami igen ritka eset, és arra utal, hogy valaki belement. Elég nagy sebességgel ráadásul, és az is lehetséges, hogy több ütközés volt.

A karosszéria panelei nagyjából megúszták a komoly sérülést, bár a kocsi alsó részein több elemet is cserélni kell majd. A legdrágább meló azonban csak a kocsi alá befeküdve látszik. Rich rámutat, hogy mind a négy kerék és felfüggesztés komolyan sérült, és itt is rengeteg alkatrészt kell majd kicserélni. Bár ez a legtöbb autó esetében nem nagy meló, a Taycan Turbo elég új autó, így híján van a tartalékoknak, melyek, mivel egy Porschéről beszélünk, egy vagyonba is kerülnek.

Galéria: Rich Benoit May Stick With EVs If He Can Rebuild This Porsche Taycan

10 Fotó

Hogy Rich végül megvette-e az autót, az majd egy későbbi videójából derül ki.

Videón is a Porsche Taycan, amely kidolgozott részleteivel még magas ára ellenére is népszerű lehet a vásárlók körében.