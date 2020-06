Egyelőre nem teljesen tisztázott, hol készülhettek a fotók, mindenesetre többen is úgy vélik, hogy a BMW M központban sikerült azt lencsevégre kapni. Megjelenését tekintve nagy meglepetésről nem számolhatunk be, továbbra is a frontrész az, ami kifejezetten erőt sugárzó lett.

Apró érdekesség, hogy míg a hagyományos 4-es sorozatnál a hűtőrács bonyolult, 3D-s méhsejtmintázatot kapott, addig az M4 hűtőrácsa egyszerű horizontális lapokat tartalmaz.

Szintén jól megfigyelhető az is, ahogyan a hűtőrács mellett mindkét oldalon extra, feketére fújt légbeömlő került kialakításra, és az is jól látható, hogy az első lökhárító két szélén egy-egy kisebb méretű nyílás kapott helyet, amik vélhetően a fékek hűtését szolgálják.

Galéria: 2021 BMW M4 Coupe - kémfotók

12 Fotó

Mechanikai téren tudhatjuk, hogy az új BMW M4 ugyanazt az S58-as kódjelű háromliteres, ikerturbós sorhatos erőforrást fogja használni, mint amit az X3M és X4M modellekben is megtalálhatunk. A hajtáslánc teljesítménye a hagyományos változatnál 473 lóerő lesz, míg a Competition kivitelnél ez az érték 503 lóerőre nő. Újdonságnak számít az összkerékhajtás megjelenése is, ám akárcsak az M5 és M8 modelleknél, a vásárlóknak itt is lehetősége lesz arra, hogy hátsókerékhajtásra váltsanak.

Az erőforrás mellé egy nyolcfokozatú automata váltót társít a gyártó, ám úgy tudni, egyes kivitelek manuális váltóval is megvásárolhatók lesznek.