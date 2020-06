A Hennessey Performance gőzerővel dolgozik Corvette C8-án mostanában, ami nem meglepő, hisz a középmotoros sportkocsi igen nagy népszerűségnek örvend. Láttuk már átlépni a 330 km/h-s határt az új kipufogóval és egy löket nitróval, bár mivel gyárilag is 310 km/h-t tud a kocsi, ez nem volt nagy próbatétel számára. Nem szabad elfelejteni, hogy egy turbófejlesztésen is dolgoznak a texasiak, amivel jelentőset dobnának a jelenlegi 643 lóerőn és 773 Nm-en.

De amíg erre várunk, a Hennessey tovább dolgozik más C8-asokon, például ezen, amely a lenti videóban szerepel. Olyan fejlesztések vannak rajta, amik kezdeti stádiumban lévő munkáktól megszokottak – rozsdamentes acél kipufogók, könnyűsúlyú keréktárcsák és egy kicsit lejjebb is van ültetve.

Az ő teljesítménye 510 lóerő, ezzel áll ki egy teljesen gyári Lamborghini Huracán ellen gyorsulási versenyen. Ha valaki megnézi a videót, látni, hogy a Corvette gyorsan startol, de 160 km/h felett az előnye elapad.

Annyi kritikával azért élnénk a gyorsulási versennyel, vagy alapteszttel, vagy minek is nevezi a cég ezt, kapcsolatban, hogy jobb lett volna, ha a Lamborghini sofőre is komolyan veszi. Még a 65 km/h-s repülőrajtos versenyt is negyedig fokozatban kezdi, komoly előnyt adva így a C8-nak. Akárhogy is, ez mindenképpen jó összehasonlítás, és mutatja, mit tud előzetes fejlesztésük és hogy milyen irányba akarják továbbvinni a C8-at.

