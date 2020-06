Az Audinak ritka kiterjedt egy portfoliója van. Az A jelű autók a felállás alapmodelljei, a Q jelűek a magasan ülő crossoverek. Aki többet szeretne egy Auditól, az egy S-sel megtalálhatja a számítását, de az RS modellek mind árban, mind kinézetükben, mind teljesítményükben a márka csúcsdíszei.

De mennyire vannak egymástól az RS-modellek? A CarWow eresztett egymásnak belőlük hármat is, hogy lássuk, mire mennek. A versenyzők a legkisebbtől a legnagyobbig haladva az RS Q3, az RS4 és végül az RS Q8. Persze ezek a modellek nagyjából ég és föld, de fussunk végig a számaikon először.

A csapat legkisebbike az RS Q3, amelyet egy 2,5-literes öthengeres motor hajt 400 lóerővel és 480 Nm-es nyomatékkal. Emellett a legolcsóbb is a három közül és a legkönnyebb is 1700 kilóval. Az RS4 Avant, ami egy kombi, egy 2,9-literes biturbós V6-ost alkalmaz, amely már 450 lóerős és 600 Nm-t ad le. Súly és ár tekintetében is a két vetélytárs között helyezkedik el.

Természetesen az RS Q8 kimagaslik a mérlegelésnél hármójuk közül 2300 kilójával, és akkor az árát inkább meg sem említjük. Természetesen a motorja is ennek a legnagyobb: 4,0-literes biturbós V8-as 600 lóerővel és 800 Nm-es nyomatékkal. De melyik a leggyorsabb? A fenti videóból kiderül.

Az Audi elektromos autóinak csúcsmodellje lehet - egyelőre mindenképpen - az Audi e-tron GT, melynek már a nyilvános tesztjei is elkezdődtek, alább a Nürburgringen látható a modell.