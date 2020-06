12 éve, még a Youtube csecsemőkorában került fel az első Gymkhana videó az internetre. Egy ma is tartó jelenség indult el ezzel – 10 rész, több százmilliós nézettség és világszintű ismertség. Eddig mindegyiknek a sztárja a raliversenyző Ken Block volt, de a DirtFish.com szerint ez idén megváltozik. A 11. rész idei forgatása Block helyett a sorozat többszörös vendégszereplője, Travis Pastrana körül forog majd.

Block a következő videóban vissza fog térni, a Hoonigan, a Subaru és utóbbi versenyzői partnere, a Vermont SportsCar azonban együtt dolgoztak a színfalak mögött a projekten, Pastrana tudta nélkül. A bejelentés a „Gymkhana Grid: Stay at Home Edition” lezárása után lett nyilvános, arról a videóról egy másik cikkben írunk majd.

Ez lesz az első alkalom, hogy nem Block ül a hírhedt autó volánja mögött, de Pastrana sem teljesen újonc: a Gymkhana 5-ben és a Gymkhama 10-ben is szerepelt. A Subarunak sem új terep ez, hisz ők a második részbe delegáltak egy autót, azóta most szerepelnek először. Hogy milyen modellbe ül majd be Pastrana, az még nem nyilvános, de mi a WRX STI-re tippelnénk.

Míg Block a Gymkhana 11-re átadja a kulcsokat barátjának, nem készül megválni a gyűjteményétől. A Pastrana főszerepét bejelentő videó Block visszatérését is belengette. Ahogy múlt hónapban írtunk róla, Block épp a Hoonifoxon, egy erősen átépített Ford Mustangon dolgozik, talán épp ez lesz a 12. epizód főszereplője.

Kívül-belül megújult a Volvo S90, V90 és V90 Cross Country trió, noha a legnagyobb változást minden bizonnyal az enyhe hibrid hajtáslánc bekerülése jelenti.