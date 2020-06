A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai 2020. június 1-én 9 óra 32 perckor bűnügyi őrizetbe vettek egy 22 éves helyi lakost.

K. Richárd a gyanú szerint 2020. május 16. és május 31. között a Rávágy téren, a Zsinór utcában, a Csongrádi úton, a Boldog utcában, a Kossuth és az Erzsébet körúton összesen kilenc személygépjárműből tulajdonított el szinte válogatás nélkül minden értéket.

Hét autónak a szélvédőjét törte be, egy kocsinak a vászontetejét vágta ki, míg egy kisteherautónak a hátsó ajtajáról vágta le a lakatot, így jutott be a járművek utasterébe. A tolvaj változatos zsákmányra tett szert: egészségügyi dobozt, szeszes italokat, aprópénzt, rádiós magnót és akkumulátort is magával vitt.

A térfigyelő kamerák felvételei és az adatgyűjtés eredményeként beazonosított férfit a nyomozók elfogták,és lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Őrizetbe vételét követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

Forrás: Police.hu