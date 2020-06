A Bentley tegnap legyártotta az utolsó 6,75-literes motorját, így az L-sorozatként is ismert erőforrás 61 év után elköszön. A brit cég 36 ezer L-sorozatú V8-ast készített el, az utolsó a Bentley Mulsanne 6,75 Edition By Mullinerbe kerül be, ami a legendás szedán utolsó darabja is lesz.

Az L-sorozat 1959-ben mutatkozott be, a gyártó szerint a cél az volt vele, hogy több erőt generáljanak a sorhatosuknál, de anélkül, hogy több súlyt tennének a kocsira, vagy nagyobb helyet foglalna. A motor 13 kilogrammal nyomott kevesebbet, mint előtte, és kb. 180 lóerős volt, kétszer annyira, mint elődje.

Az eredeti erőforrás még 6,2-literes volt, ezt 1971-ben emelték 6,75-re. Azóta a motor folyamatosan fejlődik és már 530 lóerős 1100 Nm-es nyomaték mellett. A V8-asok közül a világon ez volt a leghosszabb ideje gyártásban lévő de a kor áldozatává vált. Ezentúl a márka összes motorját a W12-től a V6-os hibridekig a Volkswagentől kapja.

A Bentley 2020 elejét egy új, különleges sorozattal akarja megnyomni, ez a 12 darabban elérhető barchetta teljesen a leendő tulajdonosok szájíze szerint módosítható.