Nagy piaca nincs az elektromos kisbuszoknak, de a Mercedes-Benz akar ezt is behúzná az EQV-vel. A tavaly bemutatott V-osztály elektromos változata a hetekben került a német és európai piacokon (hazánkban 25 millió forint körüli bruttó árral kell számolni).

Sok-e ez? Egyelőre nem lehet tudni, mert a hasonló autók piaca még emelkedőben van, így ezt az eladási számokból lehet majd megmondani. Egyelőre a hosszú tengelytávú, EQV 300 névre keresztelt verzió jelent meg, a normál később kerül a kereskedésekbe. A 300-as egy 90 kWh-s lítiumionos akkumulátort használ és 418 km-es a hatótávja.

Az elektromos hajtásláncba a villanymotor az első tengelyen csatlakozik, ez 204 lóerőt és 362 Nm-es nyomatékot generál, ezzel 140, vagy opcióként 160 km/h-ra lőve a modell végsebességét. Az autóhoz egy 11 kW-os, vízhűtéses váltóáramú fedélzeti töltő is tartozik, mellyel akár otthon is tölthetjük a kocsit, ha azonban állomáson, 110 kW-os egységgel tesszük ezt, 10-ről 80%-ra 45 perc alatt érhetünk el.

Mivel az akkumulátor alulra került, a kocsi olyan tágas, mint a V-osztály többi tagja. Hála az ülések rugalmas telepítésének, többféle elhelyezéssel hat, hét vagy nyolc utas is befér. A gyártó szerint 3500 kg-os súlya is lehet. Ahogy a V-osztályt és a Vitót, úgy at EQV-t is a Daimler spanyol, vitoriai gyárában építik.

