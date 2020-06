Az új BMW X3 M-ről újabb videó készült, de ez nem azt mutatja be, mekkora élmény a gázpedálra lépni, sem azt, hogy mekkora hely van a hátul ülők lábának. Ehelyett a 3,0-literes sorhatos hangjára koncentrál két turbójával, melyet egy nyolcsebességes automata váltóra és az xDrive összkerék-meghajtású rendszerre kötöttek.

Hogy ezek a hangok számokban mit jelentenek, azt az X3 M Competitionön mutatnánk be, mert ez szerepel a videón. 510 lóereje és 598 Nm-es nyomatéka van gyárilag, bár nemrég rámutattak, hogy ennél többet is tud. Kerek négy másodperc alatt van százon, és ha az M Driver’s Package-et is kiválasztjuk az opciók közül, akár 284 km/h-val is száguldhatunk vele.

A kisebb X3 M ugyanezzel a motorral ugyanennyi nyomatékot termel, de a lóerők száma 479-re esik, legalábbis a gyártó szerint. Nullától százra 4,1 mp alatt ér el és 280 km/h a végsebesség. A modell ára hazánkban nettó 22 millió forinttól indul.