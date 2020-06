A Ford Mustang Mach 1 régóta rebesgetett visszatérése tényleg itt lehet és hogy ezt bizonyítsa, a gyártó három képet is közzétett egy prototípusról. Emellett jó pár ígéretet is tettek az új Mach 1-gyel kapcsolatban:

„A Mach 1-nek különleges helye van a Mustang történelmében, és épp itt az ideje, hogy megkaparintsa a Mustang felállásunk trónját, illetve új szintű erővel, precizitással és gyűjtői értékkel jutalmazza legkitartóbb rajongóinkat.” - mondta a Ford Icons igazgatója, Dave Pericak a cég hivatalos közleményében.

A Ford képein a Mach 1-et a többi Mustanghoz képest új frontrésszel láthatjuk, a hűtőrácson két kör alakú nyílás van, közöttük trapéz alakban kitöltve. Az ábrázat alsó részén a sarkakban nagyobb légbeömlők vannak, mint a GT-nél. Emellett középen itt is van kitöltés, bár ez csak részben kerülhet majd a végső verzióra. Alatta van a splitter.

Az ablakon bekukkantva egy bukókeretet és Sparco sportüléseket láthatunk, de hiába pályaorientált a modell, ezek így is túl extrémek, hogy a végső változatba kerüljenek. A kerekekre külön képet szántak, ezen Brembo fékeket és Michelin Pilot Sport Cup 2 gumikat fedezhetünk fel.

Hátul a Mach 1 egy szárnyat visel, ami elég komoly dőlésszöggel rendelkezik. Középen van egy uszony is, amely agresszívabb kiállást biztosít. A kipufogók kétoldalra kerültek, a csöveknek komoly átmérője van és remekül mutatnak.

„A Mach 1 mindig is a híd volt a Mustang és Shelby modellek között. Stílus és kezelés szempontjából a Mach 1 azonban még a Mustangok közül is ki tudott tűnni, ahogy a neve is mutatja, igen mozgékony egy jószág.” – ezt már Ted Ryan, a Ford Archives márkaörökségért felelős menedzsere magyarázta a közleményben.

A Mustang 5,0-literes V8-asokkal ellátott darabjainak csúcsát jelenleg a Bullittban találni, itt 480 lóerőt ad le a GT 460-ához képest. A cég közleményében „új szintű erőről” beszél, így vélhetően találtak még némi tartalékot a Bullitthoz képest is.

A cég kedvcsinálója sajnos dátumokat nem tartalmaz, azt leszámítva, hogy 2021-es évjáratként fogják árulni. A reklámkampány mostani kezdete alapján azonban gyanús, hogy még idén meglátjuk, mire is képes.

