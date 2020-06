A Wald International vállalta a feladatot, hogy átalakítsa a Mercedes-Benz G-osztályának előző generációját, a végeredmény pedig megszólalásig hasonlít a sorozat csúcsmodelljére, a Mercedes-AMG G63-ra.

A Black Bisonnak (Fekete Bölénynek) nevezett csomag, ahogy a japán tuningcég többi darabja is, a váz eredeti illesztési pontjait használja fel, így a 2013-tól 2018-ig gyártott terepjáró összes példányával kompatibilis.

A szélesítés mellett, amely 50 mm-rel tolja kijjebb a sarkokat, a Wald G-je a Panamericana hűtőrácsokat is megkapta, amely ma az AMG-modellekre jellemző. Lejjebb új lökhárítót látunk nagyobb légbeömlőkkel és LED-es menetfényeket, a hátsó lökhárító pedig egy agresszív diffúzort is magába foglal.

Az éjjeli láthatóság érdekében a tetőn is van egy LED-sor, de egy tetőspoiler is akad itt, opcióként pedig a turbó lélegzését segítő légbeömlőkkel tarkított motorháztetőt is kérhetünk. Sportkipufogó rendszert is telepített a cég, oldalra kivezetett csövekkel.

Galéria: Mercedes-Benz G-osztály Wald által tuningolva

13 Fotó

A külső fejlesztések sorát a 24 colos felnik zárják Y-alakú mintával. A Wald által külön erre a darabra tervezett keréktárcsákra a Toyo terepre is alkalmas abroncsai kerültek. A belteret és a motort meghagyták gyári állapotukban, de ha a Wald esetleg nem azt adná, amire az ember vágyik, van még egy rakás másik cég, akik mélyrehatóbb átalakítást végeztek, más kérdés, hogy az ember mennyit tud erre költeni.

