Aki esetleg nem tudná, mennyire fürgén gyorsul a McLaren 720S, annak itt egy videó, melytől le fog esni az álla. Bár már több, mint három éve lett bemutatva, ma is az egyik leggyorsabb, jelenleg is árult autó és most az Automann-TV nevű Youtube-csatorna tett fel egy videót, melyen első nézetből láthatjuk, ahogy kiviszik a sebességkorlát nélküli Autobahnra.

A 720S-ben egy 4,0-literes, biturbós V8-as dolgozik, amely 710 lóerőt és 770 Nm-nyi nyomatékot küld a hétsebességes, duplakuplungos váltón át a hátsó kerekekre. A youtuber álló helyzetből 3,5 mp alatt tudja százig húzni a kocsit, ami jóval lassabb, mint a gyártó által hirdetett 2,9 mp. A leírás alapján némileg kipörögtek a kerekek az indulásnál, ez hozzájárulhatott a gyengébb eredményhez.

Menet közben azért itt is lenyűgözően gyorsul a modell, százról kétszázra mindössze 4,7 mp volt neki elérni – összehasonlításképpen, ugyanő 5,5 mp alatt abszolválta ezt egy McLaren 600 LT-vel. 200 felett sem pihen a dög, meg sem izzad, mire 300-at mutat a kilométeróra. Ennek tetejébe a McLaren a keményebb, könnyített változatot is bemutatta, mely a 765LT névre hallgat.

A McLaren újabb taggal bővítette a Super Series modellcsaládot, a 765LT-vel. A sorozat csúcsragadozójának számító, nemrég bemutatott modellről egy rövid bemutatót is készítettek.