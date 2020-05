Az ID.3, a márka jövőbemutató, teljesen elektromos modellje két kategóriában lett a legjobb, és az új Golf valamint az ID. SPACE VIZZION tanulmányautó is az idei győztesek között volt. A „Automotive Brand Contest” az egyetlen független, nemzetközi formatervezési verseny az autós márkák számára.

Az ID.3 a "Best of the Best" címet nyerte el az "Exterior Volume Brand" és az "Interior Volume Brand" kategóriákban. A zsűri hivatalos indoklása szerint: "Az ID.3 kifejező erejű, ívelt és feszes vonalakkal, koherens belsővel és külsővel rendelkezik. Az ID.3 kortárs értelmezése a Volkswagenre jellemző formatervezési nyelvezetnek. Ez a régóta várt új Volkswagen rendelkezik azzal a bátorsággal , ami egy új mozgalom beindításához szükséges. "

Klaus Bischoff, a Volkswagen formatervezési vezetője elmondta: "Számunkra az ID.3 a mobilitás új korszakának kezdetét jelenti. Ugyanakkor egy digitális formatervezési korszak előfutára is, amelyben a legkorszerűbb módszerekkel próbáljuk meg virtuálisan létrehozni a legjobb felhasználói élményt. A zsűri elismerése azt mutatja, hogy a jó úton haladunk. "

Az idei évben a 2019 végén bemutatott új, nyolcadik generációs Golf is a győztesek között volt. A zsűri az új Golfot az "Exterior Volume Brand" és az "Interior Volume Brand" kategóriákban találta a legjobbnak. Mindezek mellett az ID. SPACE VIZZION, az ID család tökéletes aerodinamikával rendelkező, nagy teret kínáló hetedik tagja a "Tanulmányautók" kategóriájában bizonyult győztesnek.

Az "Automotive Brand Contest" versenyt 2011-ben hozták létre. Azóta a német parlament, a Bundestag által 1953-ban létrehozott Német Formatervezési Tanács (Rat für Formgebung) részesíti elismerésben a kiemelkedő termék- és kommunikációs formatervezést, és ezzel az autóiparban is felhívja a figyelmet a márka és a márka formatervezés alapvető fontosságára. A szakmaközi testület a média, a formatervezés, az ipari vállalatok, a felsőoktatási intézmények és az építészet területén dolgozó tagokból áll. A hivatalos díjátadó ünnepségre a tervek szerint ősszel Frankfurt am Mainban kerül sor.

Forrás: Volkswagen