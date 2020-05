A brit gyártó néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy a veszteség minimalizálása érdekében 1200 alkalmazottjuktól megválnak, most pedig már azt is láthatjuk, hogy erre mi miatt került sor.

A frissen közzétett első negyedéves jelentésből rögtön kitűnik, hogy a McLaren január és március között mindössze 307 autót értékesített. Hogy ezt kontextusba helyezzük, érdemes megnézni az előző év hasonló időszakának számait, amikor is több mint háromszor ennyi, egészen pontosan 953 autó talált gazdára.

A vállalatcsoport bevétele a tavalyi év hasonló időszakában még 316 millió euró volt, ami mostanra 121 millióra csökkent, a veszteség pedig 148 millió eurós összeget tett ki. A McLaren Group most vizsgálja annak lehetőségeit, hogyan tudnának javítani likviditásukon.

A vállalat előrejelzése szerint a következő negyedév még hasonló számokat hozhat, és csak az év második felében számítanak arra, hogy erős fellendülés lesz érezhető az autóiparban. Különösen a kínai piacon bevezetett korlátozások teljes feloldását várják, ugyanis számos más gyártóhoz hasonlóan Kína a McLaren szempontjából is egy kiemelt régiónak számít.

Noha sokan azt gondolnák, hogy egy méregdrága sportautókat gyártó vállalat nem kerülhet nagy gondba a koronavírus-járvány miatt, mondván gazdag ügyfélkörrel rendelkeznek, a McLaren esete tökéletesen ábrázolja, hogy közel sem ez a helyzet.