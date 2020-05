A 4-es sorozat nem újdonság a BMW háza táján, ám amikor a bajor gyártó bemutatta Concept 4 névre keresztelt tanulmányautóját, már sejteni lehetett, hogy hamarosan nagy változáson mehet keresztül a típus. A tanulmány óriásinak nevezhető hűtőrácsa sokakból ellenérzéseket váltott ki, és mindez csak fokozódott, amikor sorra kezdtek érkezni a különböző kiszivárgott fotók, melyeken hasonló frontrésszel volt látható a modell.

A BMW ezt követően hivatalosan is megerősítette a dizájnváltást, mostanra pedig az is kiderült, hogy június 2-án érkezik az újdonság, amelyről extra adalékként egy teaser fotót is közzétettek.

Noha maga a fotó túl sok dolgot nem árul el a modellről, azt teljesen egyértelművé teszi, hogy a sorozatgyártott kivitelnél is megmarad a korábban látott méretű hűtőrács. Két szélén modern, fiatalos grafikával ellátott LED fényszórók kapnak majd helyet, amik tovább erősíthetik majd a 4-es sorozat sportos megjelenését.

Hogy pontosan milyen újításokkal készül még a bajor gyártó, azt egyelőre nem tudni, mindenesetre biztosra vehető, hogy nem a hűtőrács lesz az egyetlen, amely változni fog az elődhöz képest.