Az autóipar, azon belül is a karosszériaformák jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt évtizedben, hiszen az egyterűek gyakorlatilag eltűntek az utakról, és a szedánok valamint a kompakt méretű modellek száma is folyamatos csökkenést mutat, aminek egyértelműen az SUV-k lettek a haszonélvezői.

A Volkswagen jelen pillanatban már négy ilyen típust is a kínálatában tudhat, a T-Cross, a T-Roc, a Tiguan és a Touareg is nagy népszerűségnek örvend az ügyfelek körében, ezért nem meglepő, hogy a hírek szerint készülőben van egy újabb modell is, ami nem más, mint a Tiguan Coupé lesz.

Még 2008-ban a BMW volt a gyártó, amely behozta ezt a karosszériaformát a köztudatba, és bár a szakújságírók akkor azt mondták, hogy nincs létjogosultsága, félmillió eladott példány más gyártók kedvét is meghozta a kísérletezéshez, és többek között az Audi, a Mercedes, a Lamborghini és a Porsche is beállt a sorba.

Hozzájuk készül most csatlakozni a Volkswagen is, az orosz Kolesa nevű lap pedig azt is „vászonra vetette”, véleményük szerint hogyan fog mutatni a lejtős tetővonallal ellátott Volkswagen Tiguan Coupé.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor érkezhet meg a piacra az újdonság, mindenesetre többen is úgy gondolják, hogy a debütálásra a hagyományos Tiguan frissített változatának 2020-as bemutatója után nem sokkal kerülhet majd sor.

Bárhogy is legyen, jelen állás szerint olyan riválisokat kap majd a nyakába az újdonság, mint a BMW X2, az Audi Q3 Sportback, vagy épp a Cupra Formentor.