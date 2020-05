A Ford 13 hónappal ezelőtt mutatta be az Edge ST változatát, ma pedig megérkezett a típus újabb kivitele is, ami a már jól ismert ST Line jelzést viseli. Ha valaki ismeretlenül mozogna a Ford típus- és felszereltségjelzéseinek világában, azoknak elmondjuk, hogy az ST-Line kivitel gyakorlatilag egy az egyben elhozza az ST verzió megjelenését, ám ellentétben utóbbival, mechanikai változtatásokat már nem tartalmaz.

Vizuális szempontból nézve tehát adott az egyedi hűtőrács, az agresszívebb megjelenésű első és hátsó lökhárító, az oldalkötények és a 20 colos felniszett is. Ahogyan azt említettük, a 2.7 literes biturbo V6-os egység nem került be a motorháztető alá, így a 335 lóerős teljesítménynek és 515 Nm-es nyomatéknak is búcsút inthetünk.

Galéria: 2020 Ford Edge ST-Line

4 Fotó

Nagyon panaszkodni persze így sem lehet, hiszen a 2 literes EcoBoost erőforrás 250 lóerővel és 380 Nm-nyi nyomatékkal áll a vásárlók rendelkezésére. Az erőforrás mellé egy 8-fokozatú automata váltót is társított a gyártó, amely választástól függően akár összkerékhajtással is összekapcsolható.

A Ford Edge ST Line összességében azoknak lehet jó választás, akik szeretik, ha egy autó sportos megjelenéssel rendelkezik, viszont nem fontos számukra az, hogy annak teljesítménye is eget rengető legyen. Ebbe a körbe elég sokan beletartoznak, vagyis nagy gond vélhetően nem lesz majd az értékesítési számokkal.