A Volkswagen nyolcadgenerációs Golfja tavaly októberben debütált, az általános vélekedés pedig az, hogy fejlődés az előző verzióhoz képest. Az új darabban több a techcucc, széles a motorkínálat, és az enyhehibrid rendszer nagyobb hatékonyságot biztosít. Ár-érték arányban nagyszerű választás Európában, de nem csalt kicsit a VW ennek eléréséhez?

A MtkCarGarage legújabb videója szerint igen. Ennek bizonyítására közvetlenül hasonlítja őket össze, és elég árulkodóak a bizonyítékok. Persze, a képernyők szépek, de a videó bemutat pár megoldást, ami eléggé… khm, gazdaságos.

Például ott van a motorháztető gázrugójának hiánya, az ajtókon a zár fedele, vagy a beltéri tárolók lecsökkentett térfogata. A videó azt is bemutatja, hogy a kesztyűtartó szimpla műanyag, és a nyolcas Golfban sem a visszapillantónak nincs kerete, sem a pohártartónak fedele – mindkettő jelen volt az előző generációban. Hogy ezzel tényleg spórolt-e a VW, vagy csak tervezői döntés, azt nem tudni, de a tény, hogy – ahogy a galéria is tanúskodik róla – eléggé igénytelennek hat.

Galéria: VW Golf 8 Versus Golf 7 Comparison Screenshots

9 Fotó

Innentől a Golf új elektronikai kütyüinek megvalósítását kritizálja a videó. A digitális műszerközpont mérete, alakja és műanyag széle tényleg hagy kívánnivalót maga után a hetes Golf sikkes designja után. A tapintható gombok és kapcsolók hiánya is szóba kerül a klíma esetében.

Amellett, hogy az egyszerű műveleteket bonyolítja, az összes funkció érintőképernyőre vitele szintén spórolási technika. Emellett biztonsági vonzata is van, mert egy érintőképernyőt nem tudunk érzésre kezelni, ahhoz, hogy be tudjuk állítani a hőmérsékletet, le kell vennünk a szemünket az útról, ennek eredményeiről pedig már kutatások is születtek.

Persze azt mi se tudjuk, centre pontosan mennyit spórolt a VW a zárfedelek vagy az analóg kapcsolók elhagyásával, de a videón bemutatott problémafelvetés valós, és akkor még a túlbonyolított kezelőfelületekről nem is beszéltünk.

A Volkswagen Golf már a második generációját kezdi meg úgy, hogy hálózatról tölthető hibrid változatot is vásárolhatunk, alább megtekinthetjük, mit tudunk róla.