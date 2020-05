A Lamborghininek elvileg idén kellene bemutatnia a Huracán új verzióját, de az év feléhez közeledve még csak nem is láttuk. Vagyis nem hivatalosan. A Super Trofeo Omologatónak – avagy STO-nak – a neve tavaly merült fel először, mint a Huracan Super Trofeo versenyautó közúti forgalomra alkalmas változata.

Márciusban több kép is felkerült Instagramra egy álcázott, hatalmas szárnyú Lamborghiniről, amik több kérdést vetettek fel, mint amennyit megválaszoltak. Nem tudjuk például, hogy mikor láthatjuk először, de ez nem állított meg másokat, hogy önerőből tegyék utcai közlekedésre alkalmassá saját ST-jüket.

Az alábbi videón, mely a Nürburgring nyílt napján készült, egy ilyen szénszálas szuperautót látunk mozgásban. Furcsa, hogy nincs lefedve, de nem szokatlan, ha a tulajdonos egy tuningcéggel végeztette el a munkát. Nem az első, és nem is az utolsó átalakított darab lesz, ha a Lamborghini továbbra is pályára tervezett limitált kiadásokkal rukkol elő.

Az Instagramra került Huracán STO sok különbséget mutatott a pályaverzióhoz képest, legalábbis, ha valóban az az. Teljesen más a frontrésze és a kipufogók között hatalmas hely van hátul. A hátsó lámpák alatt új nyílások vannak, és az egész alsó részt újratervezték, az agresszív kiállást megtartva. Az STO-n új, vadabb hátsó szárny is ül, míg a motorháztető egy, a tetőlemezre is átülő légbeömlőt is tartalmaz.

A Lamborghini maga semmit sem mondott egy Huracán STO lehetőségéről, nem hogy arról, mikor mutatnák meg. Egyszerűen csak egy ilyen modell fejlesztéséről szóló pletykák maradnak a rejtélyes Lamborghini fotóiról. Azért év végéig van még idő.

A Lamborghini új, kifejezetten pályahasználatra szánt hiperautóval készül, most pedig az abba kerülő V12-es nem akármilyen hangját is megmutatták nekünk.