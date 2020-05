Valaki gondolt arra, amikor meglátott egy Fiat Tipót, hogy ebből SUV-t kellene csinálni? A Fiat vezére, Olivier Francois igen, így a kisautó következő generációja olyan verzióval is rendelkezhet, ami a VW T-Roc, a Hyunda Tucson, a Nissan Qashqai és társaik súlycsoportjában harcolhat majd.

Az olasz márka vezetője, Olivier Francois egy, az AutoExpressnek adott interjújában mondta el, hogy „a Tipo jól teljesít, de nem egy SUV.” Mivel azonban ebben a kategóriában van a pénz manapság, „a következő generációnak egy relevánsabb helyre kell mozognia, amely az SUV-k kategóriája.”

A Fiat előtt több út is áll a következő Tipo fejlesztésekor. Megtarthatják a ferdehátú, szedán és kombi kivitelt, ezzel a Kia XCeed ellen indítva, egy kompakt crossoverrel bővíthetik a kínálatot, vagy teljesen átalakíthatják és magasan ülő gépet csinálhatnak belőle.

„Jönni fog egy másik Tipo vonal is a jelenlegi mellett, felett vagy helyett. Családi autónak azonban inkább a Qashqai stílusa felelne meg. Kik azok, akik jól mennek a piacon? Azok, akik figyelnek az emberek pénztárcájára: a Skoda, a Seat, a Kia és a Hyundai. Ide tartozunk mi is. Bárcsak már ma is lenne ilyen modellünk...” – tette hozzá a vezérigazgató.

A Fiat terveit vélhetően az FCA és a PSA is támogatni fogja, habár egyelőre nem tudni, hogy a Citroen C5 Aircross, a Peugeot 3008 vagy az Opel Grandland X kölcsönadják-e ehhez az egyelőre még csak tervben létező SUV-hez a platformjukat.

Az olasz gyártó egy kisautó készítésében is érdekelt lett. A Punto gyártása pár éve állt le, így a Fiatnak nincs Polója, Cliója vagy Fiestája. Ezért a modellért is a PSA segítségéhez folyamodhatnak, amely a Peugeot 208 és az Opel Corsa révén több ilyen modellt is gyárt.

„Kell egy B-kategóriás autó is. Nem nagy rejtély. Ezt a projektet folyamatosan halasztgattuk, de már fejlesztés alatt van. Egyelőre még korai lenne beszélni róla, de annyi biztos, hogy lesz ilyen autónk is.”

