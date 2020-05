Naygyjából négyéves karriere után a Mercedes E-osztály Coupénak ideje volt fazonigazításra jelentkezni. A szedánhoz hasonlóan most ez is kész van, és úgy érezzük, a tervezők nem finomkodtak, mert mintha egy teljesen új generációval néznénk farkasszemet.

A galériánkban látható külső változásokon túl a legnagyobb újítás a motorkínálatban történt. A benzines darabok esetében a paletta 197-től 272 lóerőig terjed, dízeles erőforrások esetében 194-től 340 lóerős darabokig lehet válogatni, természetesen olyan újdonságok mellett, mint a 272 lóerős 2,0-literes egység enyhehibrid rendszerrel. A Mercedes által EQ Boostnak keresztelt funkció az eddigi 14 helyett már 20-szal több lóerőt szolgáltat, emellett a 9G-Tronic váltón is dolgoztak, hogy jól illjen az enyhehibridhez.

Ahogy a galériában is látható, az AMG is előállt saját verziójával, azaz a Mercedes-AMG E 53 Coupéval. Ez lesz a legerősebb verzió a katalógusban, mivel az E 63 S csak szedánként és kombiként vásárolható meg. Az E 53 így is sok előnnyel jár. Itt V8-ast nem kapunk, de van helyette egy 3,0-literes sorhatos egy 48 voltos akkumulátorral és egy önindítóval mild hibridként.

Az autó 435 lóerős és 520 Nm-es a nyomatéka. Teljesítmény terén a Mercedes-AMG 4,5 mp-es időt ad neki a 100 km/h-ra való gyorsuláshoz, a végsebessége pedig 250 vagy 270 km/h lehet, attól függően, hogy hajlandóak vagyunk-e többet fizetni.

Bár az E-osztály szedánjai és kombijai E 300 és E 300 e néven hibrideket is hoztak (egy 306 lóerős és egy 320 lóerős benzines motor formájában), a Coupe esetében ez nem történik meg, itt az enyhehibridekkel kell beérnünk.

A beltérben is van némi változás azért, elsősorban az új kormánykerék és az MBUX rendszer telepítése nyomán. Ahogy egy luxusautótól elvárható, a Mercedes az összes lehetséges vezetési segédletet belepakolta a sávtartótól és a tempomattól a vakfoltkamerákon át a 60 km/h-s dugók alatti félönvezetésig. Árakat még nem tett közzé a gyártó, de ősszel már megvásárolhatóak lesznek.

