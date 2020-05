A Kia Motors bemutatta a Rio negyedik generációjának megújult, felfrissített változatát. A továbbfejlesztett modell számos olyan tulajdonsággal bír, amelyek megerősítik B-szegmensbeli, versenyképes piaci pozícióját.

A kívül-belül felfrissített Rio „nagyautós” biztonsági megoldásokkal és infotainment rendszerrel érkezik, miközben a korábbinál hatékonyabb hajtásláncokat kínál – köztük a Kia első benzines, hibrid 48V-os rendszerét, amely a márka szintén új ‘clutch-by-wire’ (elektronikus működtetésű tengelykapcsoló) intelligens kézi sebességváltójával dolgozik együtt.

Hajtásláncok

Új EcoDynamics+ benzines lágyhibrid intelligens kézi sebességváltóval a Rio az első Kia, amely benzines lágyhibrid (MHEV) hajtással érkezik. Az új ‘EcoDynamics+’ hajtáslánc része a márka vadonatúj ‘Smartstream’ 1,0 literes T-GDi (turbós, közvetlen befecskendezéses) benzinmotorja, a Kia 48V-os MHEV rendszerével, a maximális üzemanyag hatékonyság érdekében elektronikus nyomatékszabályozással és regeneratív fékrendszerrel.

Az új Smartstream erőforrás leváltja a Rio korábbi Kappa-sorozatú 1.0 literes T-GDi motorját, és számos innováció mellett a Kia a Folyamatosan Változtatható Szelepnyitási Időtartamot (CVVD) is beveti. A CVVD-vel a vezérlés mindig az erőforrás pillanatnyi igényeihez igazítható, amitől javul a hatásfok és tisztul a működés. Az új Smartstream motor teljesítménye megegyezik a korábbiéval - 100 és 120 lóerős lehet -, de a 120 lőerős nyomatéka 16%-kal nagyobb, mint korábban volt (200 Nm).

Összességében az új, EcoDynamics+ hajtáslánc 8,1 és 10,7%-kal csökkenti a Rio CO2-emisszióját (NEDC, vegyes érték), és az új erőforrás mind a 100, mind a 120 lóerős változatban elérhető hozzá. A 48V-os hajtásláncokat Drive Mode Select menetkapcsoló egészíti ki, és a vezetők szükség szerint választhatnak az ’Eco’, a ’Sport’ és a ’Normal’ üzemmód között.

A Rio EcoDynamics+ az első Kia, amely megkapja a márka vadonatúj intelligens kézi sebességváltóját (iMT). A mechanikus kapcsolat nélküli ‘clutch-by-wire’ tengelykapcsoló-működtető rendszer hozzájárul a lágyhibrid hajtáslánc hatékonyabb működéséhez, és így az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztáshoz, valamint a kisebb CO2-emisszióhoz is. Ugyanakkor megmarad a kézi kapcsolás élménye.

Az iMT kuplungját elektronika működteti. Ezzel tökéletesen illeszkedik az MHSG egységhez, a motor már korábban leállítható, mint a Kia hagyományos Stop & Go startstopjával (a korábbi rendszernél az autónak meg kellett állnia a motor leállításához), így jelentősen javul az üzemanyag-hatékonyság.

A megújult Rio könnyű hibrid változatának hivatalos, teljesítménnyel és fogyasztással kapcsolatos adatait a forgalmazás kezdete előtt hozzuk nyilvánosságra.

Megújult Smartstream benzinmotorok

Az új Kia Rio benzinmotorjai is megújultak, magasabb hatásfokot, alacsonyabb CO2-emissziót és jobb vezethetőséget kínálnak. Az EcoDynamics+ modellek mellett a Rio európai kínálatában feltűnik az új 100 lóerős 1.0 literes T-GDi. Ez a motor a korábbi ötsebességes helyett immár hatfokozatú kézi sebességváltóval is elérhető, valamint Kia hétsebességes, duplakuplungos automatájával is (7DCT).

Mivel a Rio világszerte ideális városi közlekedési eszköz is, a mérnökök továbbfejlesztették a Stop & Go startstop (ISG) rendszert. Az új, immár a fékkel is együtt dolgozó ISG további üzemanyag megtakarítást kínál: a motor már akkor leáll, ha a vezető nyomja féket, és a kuplungpedált is. Automatikusan újraindul, amint a vezető felengedi a kuplungot a fékkel együtt. Korábban a szerkezetet csak a kuplungpedál helyzete alapján működött, ez a kis finomítás is hozzájárul, hogy a Rio gazdaságosabban, alacsonyabb emisszióval üzemeljen.

A megújult Rio benzinmotoros változatainak hivatalos teljesítménnyel és fogyasztással kapcsolatos adatait a forgalmazás kezdete előtt hozzuk nyilvánosságra.

Technológia

A Rio mostantól korszerűbb érintőképernyős navigációt használ, és az első modellek közé tartozik Európában, amelyben megtalálható a márka innovatív, második generációs UVO Connect telematikai rendszere. Működése komolyan hozzájárul stressz mentes vezetéshez.

Az új Kia Rióban a korábbinál nagyobb képátlójú 8.0 colos az érintőképernyő, amelyen megjelennek a járművel kapcsolatos információk, miközben ezt a felületet használja az audio, valamint a műholdas navigációs rendszer is. Természetesen nem hiányzik a Bluetooth-kapcsolat sem, mely lehetővé teszi, hogy egyszerre két okostelefont lehessen csatlakoztatni, - egyet kihangosítóval telefonálásra, egyet pedig médiaeszközként. Az innovatív osztott képernyős funkcióval a felhasználók egyidejűleg ellenőrizhetik a kijelzőn a jármű különféle tulajdonságait, valamint személyre szabhatják különböző applikációkkal a kijelző tartalmát. Mivel a 8.0 colos érintőképernyővel felszerelt rendszer vezeték nélküli kapcsolattal képes kezelni az Apple CarPlay-t és Android Auto-t, nincs szükség kábelre.

A Rio az első Kia modellek egyike, mely az UVO Connect telematikai rendszer második generációjával rendelkezik. A rendszer különféle fedélzeti szolgáltatások, köztük élő közlekedési információk, időjárás jelentés, különféle érdekes helyek (POI-k), üzemanyagárak, parkolási lehetőségek (árak, címek, helyek) elérését is lehetővé teszi. Az UVO Connect támogatja a hangfelismerést, a felhasználók élő szóban kérhetnek keresést az imént felsorolt lehetőségek között, vagy szöveges üzenetet küldhetnek.

Az Androidos és Apple iOS-t használó okostelefonokra letölthető UVO applikáció számos új funkciót kínál a második generációs frissítés jóvoltából, s lehetőséget ad arra is, hogy a felhasználók különféle funkciókat a távolból, telefonról irányítsanak. Országtól (szolgáltatótól) függően, például utazás előtt elküldhetők az autó navigációs rendszerére az útvonaltervek, de ellenőrizhető az autó helyzete, illetve elérhetők a diagnosztikai adatok és az értesítések is. A Kia Motors további részleteket tesz majd közzé a második generációs UVO Connect rendszerről, mielőtt az új Rio forgalmazása, 2020 harmadik negyedévében elindul.

Formaterv

A megújult Kia Rio áttervezett frontrésze stílusos és sportos egyszerre. A módosítások egyszerűsítik a formát, ízléses és letisztult a megjelenés.

Megmaradt, de keskenyebbé vált az ikonikus Kia márkavédjegy, a ’tigrisorr’ hűtőmaszk, amely szélesebb, alacsonyabb első lökhárítóval és új ködfényszórókkal párosul. Ezekkel a módosításokkal a Rio orra simább, áramvonalasabb, céltudatosabb hatást kelt, mégis feltűnőbb, és magabiztos megjelenést mutat. Mostantól minden változat LED-es fényszórókkal fut, beépített nappali menetfényekkel.

A palettáról két új fényezést választhatnak a megrendelők: Perennial szürke és Sporty kék. Így a színek választéka immár kilencre emelkedett, specifikációtól, illetve piactól függően. Újdonság a nyolcküllős, 16 colos könnyűfém felni.

Belső

Az új Rio utasterében az anyagok és technológiák tekintetében is történtek módosítások a kellemesebb hangulat és a magasabb minőség elérése érdekében. Ilyen például az új 8.0 colos képátlójú érintőképernyő, valamint a vezető előtti műszercsoport közepén a 4.2 colos, nagy felbontású kijelző.

Specifikációtól és piactól függően a Rióhoz mostantól elérhető a kék színcsomag. Ez a kabinban kontrasztos környezetet teremt a színes üléspárnákkal, a műszerfallal, a kartámaszokkal, valamint a varráshoz, tűzésekhez használt cérnákkal. A GT-Line kivitelben a belső hangulat egyszínű fekete, itt a kontrasztot az ülések fehér varrása és díszítése adja, a műszerfali dekoráció pedig a sportossághoz illően karbon-mintás.

Minden változatban állítható a vezetőülés magassága, s ez a szolgáltatás elérhető a jobb első üléshez is.

Biztonság

Az új Kia Rio a legújabb fejlett vezetősegédekkel (ADAS) érkezik, ideértve a Ráfutásos ütközéselkerülő támogatást (FCA), mely felismeri a gyalogost, más járművet vagy legújabban a biciklist; a Sávtartó asszisztenst (LKA), a Vezetői éberség figyelmeztetést (DAW) és a Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetést (BCW) is.

Mindezeken felül a Rio mostantól többféle aktív biztonsági rendszert is kínál.

A specifikációtól függően a Rio új ADAS rendszere tartalmazza a Kia legújabb fejlesztésű Ráfutásos ütközéselkerülő támogatást (FCA), a Holttérfigyelő rendszert és az Intelligens sebességhatárra figyelmeztető rendszert (ISLW), az Adaptív sebességtartót (SSC)*, valamint a sávkövető rendszert (LFA).

A Sávkövető rendszer (LFA) az Adaptív sebességtartóval (SCC) együtt szabályozza a gyorsítást, a fékezést és a kormányzást is, a jármű előtti és mögötti forgalmi helyzettől függően. A rendszer 180 km/h-ig működik, radarral és kamerával érzékeli az autó környezetét, biztonságos távolságot tartva az előtte haladó járműtől, továbbá figyeli az útburkolati jelzéseket és a sáv közepén tartja az autót. Szintén a felszereltség része a Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCCA)* és a Hátsó utasra figyelmeztető rendszer (ROA).

Specifikációtól függően a szegmens innovációjaként elérhető a Vezetőt figyelmeztető elindulási segéd (LVDA) is elérhető. Ha a Rio vezetője megáll a forgalomban (például dugóban a piros lámpánál) és nem veszi észre, hogy az előtte lévő jármű elindult, a rendszer jelez. Ennek segítségével folyamatosabbá és biztonságosabbá is válik a városi közlekedés.

A megújult Kia Rio alapfelszereltségének része a Menetstabilizáló (VSM), az Elektronikus stabilitás ellenőrző (ESC), a Kanyarodási fékasszisztens (CBC) és az Egyenesmeneti stabilitást segítő (SLS) rendszer is, így fékezés és kanyarodás közben is nő a biztonság.

Minden Rióban alapfelszerelés a hat légzsák és az ISOFIX gyerekülés-rögzítés is.

Az új Kia Rio európai értékesítése 2020 harmadik negyedévében indul, a Kia egyedülálló 7 éves, 150 000 km-es garanciájával.

