A Teslához hasonlóan a Volkswagen is a villanyautókban látja a közlekedés jövőjét. A hagyományos modellek leáldozóban vannak, a hibrid és elektromos darabok pedig csak idő kérdése, hogy mikor váltják őket. A németek első EV-je, az ID.3 nyáron már megvásárolható is lesz, míg a tengerentúlra az ID.4 crossovert viszik, és úgy tűnik, a Teslától ellesett trükköt alkalmazzák.

A cég bejelentette, hogy az ID modellcsalád tagjai nem a hagyományos formában, kereskedésekben lesznek árulva, ehelyett új modellként ezek csupán a jármű eljuttatásáról gondoskodnak az ügyfélhez. Az online vagy offline leadott rendelésben a vásárló kiválasztja a neki tetsző telephelyet, ők pedig mindent intéznek a beszerzés figyelésétől a konzultációk és tesztvezetések megszervezésén át a fizetés feldolgozásáig és a kiszállításig.

Ezentúl maga a VW dönti el az autó végső árát, nem a kereskedés, így nincs idegesítő huzavona az ügyfél és az értékesítők között. A kezelési költség is rögzített lesz, internetes vásárlás esetén is – ez a szalonok válláról is vesz le terhet, hisz tudhatják, akár személyesen, akár neten vásárol az ügyfél, ugyanannyi pénzt kapnak érte.

A Tesla már bemutatta, hogy a hagyományostól eltérő modell nagyon jól működik. Nekik nincsenek bemutatótermeik, csak boltjaik, gyakran bevásárlóközpontokban. Az emberek nézelődhetnek, képzett Tesla-kereskedőktől kérdezhetnek, vagy akár rendelhetnek is – bár ez interneten keresztül is lehetséges.

Mivel a VW-nek már van kiépített kereskedői hálózata, nem lenne értelme csak a villanyautók értékesítésére szolgáló boltokat létesíteniük. Ez az új struktúra továbbra is hasznát veszi a hálózatnak, de a vásárlók új tapasztalattal gazdagodhatnak majd. Egyelőre ez a modell csak Németországban lesz érvényben, de vélhetően amennyiben a Volkswagen sikeresnek ítéli meg, akkor kiterjeszthetik egész Európára.

