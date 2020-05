Aki kicsit is film- és autórajongó, annak minden, ami James Bondhoz és az Aston Martinhoz köthető, mosolyt csal az arcára. Bár a legújabb Bond-film, a Nincs idő meghalni az év végére lett halasztva, így is örömteli, hogy egy kulisszák mögötti felvételen láthatjuk a mozi egyik legnagyobb sztárját, az Aston Martin DB5-öt.

A Youtube egyik legjobb autós csatornája, a Carfection mutat be többet is a franchiseban használt DB5-ök közül, még kaszkadőrmunkára átépítetteket is. Eközben a műsorvezető, Henry Catchpole az egykor raliversenyzőként, ma kaszkadőrként dolgozó Mark Higginst kérdezi arról, milyen ezeket a klasszikusokat vezetni a filmhez.

A producerek több másolatot készítettek a forgatáshoz, az egyikbe egy 300 lóerős sorhatost és szénszálas karosszériát szereltek. Egy másik verzió is van a híres fény/golyószórókkal, illetve egy harmadik, előre készített sérülésekkel, ha kicsit meredekebbé válnak a dolgok.

Higgins, aki Daniel Craig összes Bond-filmjének készítésében részt vett, elmondja, milyen nagy közönség és a kamerák előtt hajtani ezeket az autókat. A jól ismert helyszíneken, például a Vatikánban zajló autós üldözések készítése közben „az ember maga is kicsit James Bondnak érzi magát.”

A videó végén Catchpole maga is kipróbál egy módosított DB5-öt, meg is faroltatja kicsit. A nagyjából 900 kilós, hátsókerekes jármű sokkal játékosabb, mint egy valós életbeli társa. Bár ez egy megbütykölt másolat, remek látni, ahogy az egyik legnagyobb Aston Martin a silverstone-i pályán csúszkál. Ha valaki a vásznon is meg szeretné tekinteni, a Nincs idő meghalni jelen állás szerint novemberben kerül a mozikba.

Az Aston Martin jövőbeli hibridjeinek fő eleme lesz az újonnan fejlesztett V6-os erőforrás, ami márciusban először hallatott magáról. Így hangzik: