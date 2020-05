Ha az embernek van lehetősége beugrani egy Ferrari F40-be, akár utasként is, az csapot-papot otthagyva használja ki, mert ez az ikon nem csak minket, hanem a villanyautó- és az azután következő korszakot is túl fogja élni.

Az utolsó modell, melyre maga Enzo Ferrari bólintott rá, 1987-ben került a gyártósorokra a 288 GTO utódaként. Mindössze 1315 darab készült belőle 1992-ig, három évvel később a történet az F50-nel folytatódott, melyet az Enzo követett a 2000-es évek elején, majd jött a LaFerrari 2013-ban.

Egy gyűjtőknek szánt darabhoz képest az F40 gyakran jelenik meg a használtautó-piacon (mondjuk Irakban pont van egy, amely nem eladó). Azonban nem sok dicsekedhet azzal, hogy mindössze 311 km van benne, mint ez az 1992-es példány. A DrivingEmotionön meghirdetett darab floridai és kívül-belül tökéletes állapotban van. Majd 30 évvel azután, hogy kigurult a gyárból, tökéletesen működik.

Azt, hogy mennyibe kerül, csak az eladótól lehet megtudni, de nyilvánvalóan legalább kilenc számjegyű összeget kell elképzelni. Aki megveszi, az egy ötsebességes kézi váltóra kötött 2,9-literes biturbós V8-as gazdája lesz, mely 478 lóerőt és 577 Nm-t küld a hátsó kerekek felé.

Annak ellenére, hogy a 80-as években készült, máig nagyon gyors, picivel több, mint 4 mp alatt százra ér. Egy újabb szuperautó nem fogja ugyanezt az élményt nyújtani: Az F40 a klímát leszámítva minden kényelmi és elektromos rendszert nélkülöz, de őszintén: kit érdekel?

