Egy Tesla Model S és egy Porsche Boxster is komoly károkat szenvedett a Utah-állambeli Kaysville-ben egy tűzesetben. A KUTV beszámolója szerint a tulajdonos helyi idő szerint péntek hajnalban hallotta az összetörő üvegek hangját, és látta, hogy ég a két autó. Az alábbi képek mutatják a pusztítást.

Galéria: Tesla Model S And Porsche Boxster Involved In Fire In Kaysville, Utah

5 Fotó

Ahogy a képeken látszik, mindkét autó totálkáros. A helyi tűzoltóság Facebook-oldala szerint egyelőre nem tisztázott, mi okozhatta a tüzet (nem egy újabb spontán Tesla-öngyulladásról van-es szó), melyben a ház is megsérült, de szerencsére senkinek sem esett baja. Ha esetleg kiderül valami arról, mi történt, frissítjük a cikket.

Az új Taycan a Porsche első teljesen elektromos meghajtású sportszedánja. Az alábbi rövid videóban a gyártó a modell intim részleteit is bemutatja nekünk.