Tavaly mutatták be a BMW Vision M Nextet, mely a cég legújabb önvezető technológiáját, külső és belső stílusjegyeit, hálózatba kötöttségét és villamosítási kísérleteit gyúrja egybe sportkocsik teljesítményével.

Ez lehetett volna generációnk M1-e, és a BMW i8 méltó utódja. Jól nézett ki, és már tanulmányként is nagy volt iránta az érdeklődés, de, ha igazak a hírek, tanulmány is marad. A BMW Blog forrásai a cégnél, illetve a német Manager-Magazin is lehozták, hogy a Vision M NEXT fejlesztését már jó ideje leállították, bár a BMW maga nem közölt róla semmit.

Nem titok, hogy a gyártók világszerte nagy spórolásban vannak, elsősorban a biztos sikerű modellek gyártására összpontosítanak, hogy biztosan legyen egy darabja a piacnak, ami az övék, kísérletezésbe vágni jelenleg sokaknak túl kockázatos.

Az árak és a mennyiség a legnagyobb gond az M NEXT esetében. Az i8 viszonylagos sikere ellenére utódja fejlesztésének ára túl nagy lenne, és ezt az eladások nem fedeznék. Bár igenis ez egy hamisítatlan BMW, a cég összes külső és belső jegyét magán hordozva (átlagos méretű hűtőrácsokkal!), az eladások az elsődlegesen döntő tényező.

Galéria: BMW Vision M Next Concept

95 Fotó

Az sem segít, hogy a gyártási szegmens komolyan lelassult a koronavírus miatt, egy alacsony példányszámú projektbe pénzt fektetni pedig nem lenne túl jó üzlet a cégnek, akik az eladási és a termelési oldalon is komoly csapást szenvedtek el az elmúlt hónapokban.

Talán jobban járnak, ha az erre szánt pénzt inkább hibrid és elektromos modelljeik megizmosításába fektetik. Ha igaz a hír, akkor azért reméljük, hogy valami hozzá hasonlót kapunk majd a jövőben, a hatalmas hűtőmaszkok nélkül, persze.

A BMW nem készít következő X7 M-et, ehelyett az Alpinára bízták az X7-es csúcsvariánsának elkészítését, lássuk, mire jutottak: