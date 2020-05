A Ferrari 458 Speciale Aperta egy tényleg nagyon különleges és gyönyörű autó, egy 2015-ös példányát pedig nemrég hirdették meg eladásra. A 458 Speciale Aperta a 458 Spider könnyített változata, mely a méltán népszerű 458 Speciale Coupe után került piacra. A cikk tárgya azért igazán különleges, mert ez az utolsó középmotoros modelljük, melybe V8-as szívómotor került, így a jövőben még feljebb is mehet az ára. Mindössze 900 készült belőle.

Galéria: 476 000 dolláros Ferrari 458 Speciale Aperta

A motor konkrétan egy 4,5-literes V8-as egy hétsebességes duplakuplungos váltóval, hátsókerék-meghajtással. 605 lóerős, 539 Nm-es és ebbe a darabba egy titánkipufogót is beszereltek.

Ennél több kiegészítő is megtalálható azért rajta: festett fékbetétek, tempomat, emelő az első tengelyen, szénszálas elemek tömkelege és egy tolatókamera is beszerelésre került. A vörös festést fekete-fehér versenycsíkok tarkítják, de a sárvédőkön a Scuderia-pajzs is ott van.

Az autót ötküllős, 20 colos, mattfekete kerekek tartják a földön a Michelin Pilot Sport Cup 2 gumijaiba bugyolálva. Nagyjából 21 ezer kilométert tett meg a modell, újonnan 403 ezer dollárért vásárolták, múlt pénteken azonban 476 ezer dollárért, azaz kb. 147 millió forintért cserélt gazdát.

