A Mercedes új E-osztályú modelleinek reklámkampánya folytatódik május 27-i dupla bemutatójuk előtt. Ezúttal a belteret, és a régi COMANDot váltó MBUX infotainment rendszert csodálhatjuk meg. A kétképernyős felállást átmentették, a kisebb változat 10.25, a nagyobb 12,3 colos képernyőket kap.

A legfeltűnőbb változtatás azonban mindenképpen a kormány lesz: A korábban a szedán és kombi változatokkal már bemutatott négyküllős kerék a kémfotók alapján az S-osztályba is bekerül majd. Itt háromféle változatban lesz kapható: bőr, fa-bőr borítással és a Supersport designnal.

A küllők feketék lesznek és érintőgombok lesznek rajta, míg a karimában szenzorok érzékelik, ha a sofőr leveszi a kezét a kormányról. Utóbbi a gyártó félönvezető rendszerével függ össze. A korábbi változatokon a kormányt meg kellett mozdítani, hogy tudassuk az autóval, figyelünk, most már megérinteni is elég lesz.

Ha egy bizonyos ideig nem érzi a kormányon a sofőr kezét a rendszer, előbb figyelmeztetést küld, majd bekapcsolja a vészféket. Emellett stop-go assist, kormány és féksegéd, illetve vakfoltfigyelő automata is van az autóban. Emellett az automata parkolót kiterjesztették, így kijelölt parkolóhelyekre is magától be tud állni az E-osztály.

Galéria: 2021 Mercedes E-Class Coupe, Convertible facelift teaser

4 Fotó

A gyártó a legújabb és legjobb infotainment rendszerére való váltás mellett kiterjesztett valóságot is alkalmaz a navigációhoz, így gyakorlatilag lehetetlen lesz eltéveszteni a lehajtónkat. Nyilak és házszámok szerepelnek majd a kijelzőn, de ahol lehetséges, a közlekedési lámpákat is tudja figyelni az autó.

A Brabus már évek óta az első számú tuningcég, hogyha Mercedesekről van szó, átépített G-osztályaikból még Cristiano Ronaldónak is van egy. Ez a fekete-arany változat a legújabb darabjuk.