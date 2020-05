Nem nagy túlzás azt állítani, hogy az ABT örülhet, hogy az Audi Sport bővítette kínálatát, hisz így nekik is több a munkájuk. Az egyik ilyen újonc az RS Q3 Sportback, egy kis crossover, mely hasadt személyisége miatt kupéként próbál azonosulni. Bár az autó alakját meg lehet kérdőjelezni, ami a motortérben van, nem sokak számára hagy kívánnivalót.

A sorötös motorok halálukon vannak, nem gyakori velük találkozni, ezért örülünk mi is, hogy az Audi a 2,5-literes TFSI-t teszi az RS3-ba, a TT RS-be és az RS Q3-ba is. Az ABT emberei már jó ideje dolgoznak rajta, így nem meglepő, hogy most bejelentették a csomagot is.

Az ABT motorvezérlője révén – ezt egyébként a győri gyárban készítik – a turbómotor 400 lóerőről 440-re, és 480 Nm-ről 520-ra erősödött. Ez más számokon is meglátszik, hiszen a százra gyorsulás így két tizeddel gyorsabban, 4,3 mp alatt megvan. A végsebességet is megemelték, 250-ről 285 km/h-ra.

Galéria: Abt Audi RS Q3 (2020)

11 Fotó

Az ABT kívül is végzett némi munkát, az OEM kerekeket saját 20 colos szettjükre cserélték. A nagyobb hely a küllők között kisebb súlyt jelent és a fékbetéteket is láthatóbbá teszi. Némi plusz juttatásért 21-colos felnik is elérhetőek. A tuningcég elsősorban az európai közönséget tisztelné meg a modellel, ami érthető, hisz az Audi is ide koncentrál az RS Q3 Sportbackkel.

