A McLaren 720S nem csak az egyik leggyorsabb sorozatgyártott modell valaha, de az egyik legszemrevalóbb is. Ez nem akadályozta meg a cikkünk tárgyának a tulajdonosát, hogy otthagyja azt az RDB LA csapatánál, hogy tegyenek rá az eredetinél is megfélemlítőbb borítást.

Nem ez az első alkalom, hogy a cég dolgozott ezen a 720S-en, most tették rá az ötödik ilyen borítást. Úgy tűnik, a tulajdonos ízlése gyakran változik, és megvan a pénze arra, hogy minden alkalommal újat tetessen fel, amikor kedve úgy diktálja.

Galéria: Army Green McLaren 720S

A legújabb egy fényes sötétzöld darab, amely igen jól illik a brit szuperautóhoz. Azonban nem a színe az, ami miatt ennyire kitűnik ez a McLaren, hanem a karosszéria, amely a Vorsteinertől, a 1016 Industriestól és a Novitectől vett elemeket egyesíti.

A külső módosítások ellensúlyozására a teljesítményt is megpiszkálták, hogy igazán állatias legyen a végeredmény. A 4,0-literes V8-as biturbó gyárilag 710 lóerős, de itt már 910-et tol a hátsó tengelyre. Ez igen őrülten hangzik, és akár az is felmerülhet, hogy ez már túl sok ahhoz, hogy közúton használni lehessen, főleg a zsúfolt és egyenetlen los angelesi utcákon, ahol az alábbi videó is készült róla.

A videó egy pontján (7:40-nél) egy fehér GMC Yukon sofőre igyekezett lefújni a felvételt azzal, hogy a McLaren és a videót készítő autós közé áll néhány keresetlen szóval. Szerencsére nem fajult el a dolog, és még koccanás sem lett belőle, mert lássuk be, az igen drága mulatság lett volna.

