Nem sokkal azután, hogy a Volkswagen Golf GTI-ről osztottak meg technikai részleteket, a gyártó egy még erősebb modellt, a GTI TCR-t kivitte a Nürburgringre, ezt pedig egy új kémvideó is megörökítette. A hierarchiában ez a GTI fölött, de a Golf R alatt van.

A TCR a GTI-től enyhén eltérő külső jegyekkel árulja. A frontrész alsó részeit lekerekítették. Kifúrt fékbetéteket láthatunk rajta, ezek kicsit nagyobbnak tűnnek a GTI-n látottaknál. A tetőspoiler is nagyobb és a két kipufogócső közötti területet is máshogy töltötték ki.

A GTI-hez hasonlóan a TCR is egy 2,0-literes négyhengeres turbómotort használ, de a hírek szerint már 296 lóerővel 242 helyett. Az első kerekeket hajtó hétsebességes duplakuplungos váltó is elérhető lesz, és az is lehetséges, hogy egy hatsebességes kézi darabot is kapunk.

Galéria: VW Golf GTI TCR Spy Video

7 Fotó

Akit ezek a számok nem mozgatnak meg, annak még mindig ott van a Golf R, amely a hírek szerint ugyanennek a motornak a 329 lóerős változatát kapná meg összkerékmeghajtással.

