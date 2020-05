A Toyota ma hivatalosan is bemutatta tisztán elektromos-hajtású Proace típusú modelljét, amely a várakozások szerint októbertől lesz elérhető a kiválasztott európai piacokon. A Toyota nem titkolt célja, hogy kiemelkedő szerepet töltsön be a környezettudatos áruszállítási szegmensben, amiben a most bemutatott modell nagy segítség lehet.

Az új Proace meghajtásáról egy első tengelyen elhelyezett 136 LE és 260 Newtonméter nyomaték leadására képes villanymotor felel, ennek áramellátásáról pedig választástól függően kétféle lítium-ion akkumulátor gondoskodik. A kisebbik csomag 50, a nagyobbik pedig 75 kWh-s kapacitással rendelkezik, ezek hatótávolságban kifejezve 230 és 330 megtehető kilométert jelentenek, mindez természetesen WLTP szerint mérve, vagyis az értékek közel állhatnak a valósághoz. A Toyota a tisztán elektromos hajtású Proace végsebességét 130 km/h-ban limitálta.

A mérnökök az akkumulátort a raktér alatt helyezték el, ám mivel kifejezetten ügyeltek az okos módon történő telepítésére, szinte semmit sem vesz el a hasznos rakodóterületből. Az 1 tonnás vontatási kapacitással rendelkező elektromos hajtású modell háromféle karosszériaváltozatban érhető el, ezek a Compact, Worker és Long Worker neveket viselik, melyek raktere 4,6, 5,3 és 6,1 m³ körül alakul. 2021-től kezdődően elérhető lesz a Proace City is, amelynek személyében egy 9-üléses személyszállító autót köszönhetnek majd a vásárlók.

Ahogyan az a mai modelleknél már megszokott, természetesen itt is adott a gyorstöltés-támogatás. 100 kW-os töltővel a 80 %-os töltöttségi szint már mindössze 30 perc alatt elérhető, míg ugyanez az érték 75 kW-os töltő használata esetén 45 percre nő.

Végül, de nem utolsósorban a Toyota 5 év vagy 200 000 km garanciát kínál a járműre, amelynek akkumulátoraira 15 év vagy 1 millió km garanciát vállalnak. Mindezt természetesen csak abban az esetben, ha a kötelező karbantartásokat hivatalos márkaszervizben történnek.

