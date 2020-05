Az új Ford Ranger Thunder drámai stílussal és még magasabb felszereltséggel igyekszik gazdagítani Európa egyik legkelendőbb pickupját; az első vásárlók 2020 nyarának végén vehetik át új autójukat.

Az európai piacon mindössze 4500 példányban kapható Ranger Thunder exkluzív külső és belső dizájn-megoldásokkal varázsolná még izgalmasabbá a 2020-as Év Pickupját, alapáron kínálva több extrát – ugyanakkor a tervezők arra is ügyeltek, hogy szemernyit se csorbuljon az autó SUV-stílusa, személyautós komfortja, bőséges szállítókapacitása és vontatóképessége. A modellből várhatóan 130 darabot értékesíthetnek a magyar márkakereskedők, ami jelzi a Ranger itthoni népszerűségét.

A Ford 2,0 literes EcoBlue dízelmotorjának Bi-Turbo változatával hajtott gép teljesítménye 213 LE, forgatónyomatéka pedig 500 Nm, és az erőforráshoz tízfokozatú automata sebességváltó csatlakozik, amely mind az országúton, mind pedig terepen simán kapcsolva, erőlködés nélkül továbbítja a kerekek felé a vonóerőt.

A rendkívül népszerű Ranger Wildtrak sorozatból kialakított Ranger Thunder hatásosan ötvözi a látványos megjelenést, az optimális vontató képességet és kemény négykerékhajtást. “Az új Ranger Thunder ütős látványa vonzó lesz majd azoknak a vásárlóknak, akik nem félnek kitűnni a tömegből,” vélekedett Szabó Attila, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója. “Ez a sokoldalú, kényelmes és stílusos modellváltozat ugyanolyan kemény, mint amilyen karizmatikus.”

A Ranger Thunder egyetlen kivitelben készül, és a dizájn-megoldások látványosan kihangsúlyozzák az autó exkluzív jellegét és karakterét.

A Sea Grey fényezéshez az exkluzív 18 colos fekete könnyűfém keréktárcsák, az Ebony Black árnyalatú hűtőrács, hátsó lökhárító, ködfényszóró-foglalatok, plató-kiegészítők és kilincsek dukálnak. A hűtőrács és a sportos bukócső vörös betétei ellenpontozzák a karosszéria markáns árnyalatát; mindezt háromdimenziós hatású “Thunder” emblémák egészítik ki az első ajtókon és a platóhátfalon, illetve egy mattfekete “Ranger” logó.

A sötétített foglalatú LED fényszórók is az alapfelszereltség részei, akárcsak a hátsó lámpatestek sötétített keretei. A Ranger Thunderhez platóbélés is tartozik, valamint Black Mountain Top platólezáró roló – mindkettő népszerű extra a Ranger-vásárlók körében. Az autó kínálatában igazi újdonság a most először megjelenő, praktikus raktérleválasztó rendszer.

A kényelmes és karakteres utastérben az Ebony árnyaltú bőrrel kárpitozott üléseket vörös, dombornyomású “Thunder” logó díszíti, és ugyanilyen árnyalatú varrás látható a kormánykeréken, az üléseken, a műszerfalon és a kabin több más pontján is. Az alapáras fekete padlószőnyegek élénk kontrasztot alkotnak az egyedi, vörös fénnyel megvilágított küszöbburkolatokkal.

A Ranger Thunder Bi-turbo 2.0 EcoBlue dízelmotorja kimagasló vonóerőt kínál; az alacsony fordulatszám-tartományban két, sorba kötött turbótöltő együttes működése javítja a forgatónyomatékot és a gázreakciókat. Magasabb fordulatszámnál a kisebb turbótöltő leáll, és a nagyobb turbótöltő biztosítja a motor csúcsteljesítményét.

A Ford 10 fokozatú automata sebességváltója már a Ford F-150 pickupban és a Ford Mustangban is bizonyította teljesítményét és strapabírását. A szélesebb fokozatkiosztás élénkebb gyorsulást, jobb gázreakciót és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást biztosít. Valós idejű, adaptív váltásütemező algoritmusok segítenek abban, hogy a váltó a megfelelő időben mindig a megfelelő fokozatot kapcsolja.

A Ranger Thunder magas szintű off-road képességeiről a Ranger jól bevált négykerékhajtási rendszere gondoskodik. Az autó NEDC-ciklusban mért legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztása 7,8 l/100 km, CO₂-kibocsátása pedig 205 g/km (WLTP: 9,1 l/100 km és 239 g/km).

Forrás: Ford