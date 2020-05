A Porsche 992-es generációjának piacra dobása folytatódik, de a 911-es kirakósból pár darab még hiányzik. A legjobban ezek közül a 911 GTS-t és a 911 GT3-at várjuk, de könnyen elfelejtjük, hogy a 911-es kínálatban nem csak közúti modellek szerepelnek. A luxus/sportkocsigyártó versenyautókon is dolgozik, jelenleg a 911 GT3 R fejlesztése zajlik.

Ennek a prototípusa most tűnt fel először a nürburgringi versenypályán, és pár fotós is megjelent, hogy megörökítsék a pillanatot, ez pedig elég komoly teljesítmény, tekintve, hogy komoly óvintézkedéseket vezetett be a gyártó ennek megakadályozására – így már érthető, miért távoli képeket kaptunk, ahol lehetett, ezeket kinagyítottuk.

Ahogy látható, a prototípus teljes álca alatt van, de ez sem rejti el az aerodinamikára építő karosszériaelemeket, például a splittert, a meghosszabbított oldalküszöböket, a hátsó diffúzort vagy a hatalmas hátsó szárnyat.

Galéria: Porsche 911 GT3 R Spy Photos

19 Fotó

Az egyetlen anyával rögzített kerekekre tett Michelin gumik, a motorháztetőn és a hátsó sárvédőknél pedig légbeömlők jelzik, hogy ez nem egy átlagos 911-es. Ahogy elődjében, itt is egy bukókeret található, a hátsó ablakokat pedig szellőzőkkel teli panelek váltották, amelyek segítenek lehűteni az utasteret.

A teszt napokig zajlott, és a sofőr a pálya egész területét bejárta, többek között a hírhedt Dunlop hajtűkanyart is. A Porsche több gyári tesztpilótáját látták a pálya környékén. Az új 911 GT3 R hajtásláncáról jelenleg nincsenek hírek, de valószínűleg a leköszönő modell 4,0-literes, hathengeres boxermotorjának a fejlesztett változata lesz, ott ez 550 lóerőt küld egy szekvenciális váltón át a hátsó kerekekre.

