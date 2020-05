Az ötös, és a 6-os sorozat GT-je május 27-én, egy koreai eseményen mutatkoznak be a világnak. A hírt a BMW Korea hivatalos Instagram-oldala jelentette be. Egy kedvcsináló képen a modell új frontrészét nézhetjük meg, míg a videó a duó menetjelző lámpáinak biztosít előnézetet.

Sajnálatukra a hónap elején már kiszivárogtak az új 5-ös BMW képei, amelyeken kicsivel nagyobb hűtőrácsot, élesebb fényszórókat és új hátsó lámpákat láthattunk. A fényszórók talán az egyetlen igazi újításai a frissített modellnek, drasztikusan sportosabbá és agresszívabbá teszik azt. A 6-os Gran Turismót sikerült eltitkolni, de a kémfotók alapján ugyanazt a nagyobb hűtőmaszkot kapja, mint az ötös sorozat, hasonló lámpákkal.

Az ötös, illetve a hatos GT frissítése minden variánsra érvényes lesz, a csúcsmodell M5-ösre is. Egyelőre nem tudni, a BMW mérnökeinek sikerült-e több erőt kicsikarni a 4,4-literes biturbós V8-asból, de ha nem is, a 600 lóerő és 750 Nm így is több, mint amit a legtöbb sofőr kezelni tud. Akinek mégis kellene az extra kraft, annak ott az M5 Competition a maga 625 lóerejével.

A frissítés részeként egy érdekes verziója is lesz az M5-ösnek. A várhatóan BMW M5 CS-nek keresztelt variáns agresszívebb első és hátsó lökhárítót, spoilert, nagyobb légbeömlőket és egy éles hátsó diffúzort hordoz. A lóerő biztosan több lesz benne, ráadásul az új ülések, kerekek és kipufogó révén könnyebb is lesz.

