Ha vannak az olvasóink között milliárdosok, akik át szeretnék venni egy lélegzetelállító hiperautó kulcsait, miközben a gazdaságot is segítenek újraindítani, mutatunk egy használt 2017-es Pagani Huayra Roadstert. Ezt a Huayra Roadstert a greenwichi Miller Motorcars kínálja eladásra, és bár hirdetésükben nem tettek közzé árat, biztos, hogy valahol 500 millió feletti áron fog elkelni.

Az autó külseje ráadásul a Pagani gyönyörű fényezett szénszálas anyagából van, remek külsejű ezüst felnijei mögül pedig bronzszínű fékbetétek lesnek ki. Lehet, hogy 2011-es premierjekor egyesek nem voltak oda a külsejéért, de a Roadster, főleg egy ennyire kipattintott változat, megfordítja az embereket az utcán.

Ahogyan az összes Huayrában, ami a Pagani olasz gyárát elhagyja, itt is hihetetlen dögös az utastér. A márka a legjobb anyagokat használja modelljeihez, és itt sincs ez másképp: gyönyörű bőrborítás fed mindent, a padlón és az üléseken gyémántszálakkal. A kormánykerékre, a műszerfalra és a középkonzolra is ezt a bőrt húzták, emellett rengeteg szénszálas elem és alumínium is található benne például a kormányon vagy a váltón.

Galéria: Eladó Pagani Huayra Roadster

25 Fotó

A Pagani Huayra Roadster mindössze 100 példányt számlál, mindegyikükbe az AMG 6,0-literes, biturbós V12-ese került 754 lóerővel és 1000 Nm-es nyomatékkal. Ezt az erőt az Xtrac hétsebességes váltója küldi a hátsó kerekekre. A cikkünkben szereplő darab mindössze 241 km-t futott.

Videón a Pagani legújabb kreálmánya, a közel 830 lóerős Huayra Imola, amely mindössze 1246 kilogrammos száraz súllyal mérlegelt.