Nem sokkal a Lexus UX crossoverének debütje után 2018-ban a gyártó azt mondta, nincsenek tervei tízmillió forint alatti autóra, amit úgy is lehet értelmezni, hogy annál kisebb autójuk nem lesz. Az újabban felröppent pletykák szerint azonban ez nem így lesz, és érkezhet a belépőszintű Lexus.

Amennyiben tényleg ez a helyzet, a BX néven ismert darab nem lenne új, a nemrég bemutatott Toyota Yaris Cross lenne az alapja. Képek sajnos arról nincsenek, hogy hogyan nézne ki a Lexus kezelése után, de a hűtőrácsot biztosan a kuxusmárka képére alakítanák, és krómból készült elemeket is kapna. Az is lehetséges, hogy a hasmagasságából is lecsapnának kicsit a sportosabb kiállás érdekében.

A hírek szerint a BX a Yaris Cross hibrid hajtásláncát is átveszi. Ebben egy 1,5-literes motor és egy villanymotor teljesítenek szolgálatot 116 lóerővel. Az F Sport változat, ha lesz, összkerékmeghajtással járul ehhez hozzá, megemelt teljesítményről szó nincs, de ha meg akarják tartani az F Sport név vonzerejét, elengedhetetlen lesz.

Ez elég érdekes pletyka tekintve, hogy a Lexus korábban azt mondta, nem mennének tízmillió alá, de ez a nyilatkozat az észak-amerikai részlegtől érkezett. A Yaris Cross csak Európában és Ázsiában lesz értékesítve, és ha tényleg az lesz a BX alapja, akkor árban sem kellene sokat rávernie. A Toyota még nem közölte a Yaris Cross árát, de meglepődnénk, ha nyolc számjegyű lenne, márpedig így a jelek szerint 2023-ban érkező BX-nek is a bűvös határ alatt kellene maradnia.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: