A Volkswagen eddig se rejtette véka alá villanyautókkal kapcsolatos terveit, egy új cikk szerint pedig a német gyártó R-almárkáját is elektromos teljesítményközpontú modellek gyártására állítja át. A Top Gearnek Jürgen Stackmann, a VW-csoport igazgatótanácsának tagja mondta el, hogy a jövő R-autói nem csak izgalmasak, de elektromosak is lesznek:

„Az R jövőjének elektromosnak kell lennie, és az is lesz. Továbbra is dolgozunk azon, amit két és fél éve elkezdtünk – ami izgalmasnak izgalmas lesz, de nem elektromos – de az ezek utáni munkák villanyautók lesznek.”

Az R elektromos jövője már el is kezdődött, hisz nemrég mutatták be a Touareg R-t, az első Touareget hibrid hajtáslánccal. Ennek a csúcsverziójában egy 336 lóerős, 3,0-literes V6-os, illetve egy 130 lóerős villanymotor egyesítik erejüket egy 14,1 kWh-s akkucsomaggal, összesen 456 lóerőért. Ne feledkezzünk meg emellett az ID.R-ről, a VW rakétájáról sem, mely jó pár körrekordot eltiport az elmúlt években, és ami jelzi, merre vezethet a Volkswagen R jövője.

Azonban egy ideig még a benzinfüggők is beszerezhetik még az adagjukat az R-részlegtől, hisz épp most végzik az utolsó simításokat a címlapképen szereplő Golf R-en. A Golf-család keresztapja továbbra is egy 2,0-literes négyhengeres turbómotort fog magában hordani összkerékmeghajtással.

Még idén bemutatkozik a Volkswagen Golf nyolcadik szériájának egyik emelt teljesítményű változata, a GTI TCR. A modellt a gyártó már a Nürburgringen teszteli.