A Golfhoz, Polóhoz, Passathoz hasonló legendás nevek tűnhetnek el a piacról azokon a helyeken, ahonnan kitiltják a hagyományos meghajtású autókat, mint az Egyesült Királyságban, ahol 2030-ban már nem terveznek belsőégésű modelleket árusítani. Mikor az AutoExpress arról kérdezte, az ID. család mellett van-e jövője a Golfnak, a márka kereskedelmi és marketingigazgatója, Jurgen Stackmann így válaszolt: „Nem valószínű.”

De még mielőtt ez bekövetkezne, Stackmann szerint lesz kilences Golf is: „Meg vagyok győződve arról, hogy lesz kilencedik generáció. Sok érdekes technológiát fog megkapni, amíg a villanyautók leváltják. A teljesen elektromos autóink azonban az ID-k lesznek, itt húzzuk meg a vonalat. Szeretnénk, ha ezeknek külön platformjuk lehet magukban.”

A nyolcas Golfban is van persze zöld technológia, de csak enyhe és plug-in hibrid változatban, ugyanez igaz a Passatra és annak GTE variánsára. A VW ikonikus nevei azonban a hagyományos modelleket is engedélyező piacokon még sokáig megmaradhatnak.

„A Golf fontos támasza lesz a márkának sok helyen, Európában is, és azon kívül is, ahol nincs meg a kapacitás arra, hogy ilyen gyorsan átálljanak. Meg vagyok győződve, hogy a Golf kilencedik generációja párhuzamosan fut majd az ID-vel. Hogy milyen technológiával, azt meglátjuk. Úgy, ahogy a nyolcasnál is, a csúcsát támadjuk ennek, és ha majd a kilencedikkel is kijövünk, az lesz a mérce az iparnak az utána következő években.”

A VW azonban továbbra is azt tartja, hogy a Golfot az ID.3, vagy valami hasonló modell ki fogja szorítani idővel, legalábbis amikor arról kérdezték, a hagyományos motorok betiltása ellenére képesek lesznek-e mondjuk a britek valamilyen Golfot beszerezni, ezt mondta: „Valószínűleg nem, mivel remélhetőleg a britek addigra ID.3-ak boldog tulajdonosai lesznek, aminek mi is nagyon örülnénk.

