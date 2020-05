Amikor a spanyol hatóságok letartóztattak egy 42 éves férfit Getariában, amiért ellopott egy generátort egy építkezésről, nem sejtették, hogy több, Európa-szerte körözött autót fognak megtalálni elrejtve.

A rendőrök a generátort egy tanyán találták egy ponyva alatt, de jobban átkutatva a telket, 26 modellt találtak, melyeknek nem kellett volna ott lennie. Elég komoly gyűjtemény volt, egy pajtába voltak leparkolva, francia ferdehátúaktól versenysorozatokba hitelesített darabokig minden van köztük, több Mitsubishi Evo, Subaru STI, Ford Escort RS Cosworth és Sierra RS Cosworth, egy a nagyon ritka Mercedes 190E 2,5-16 EVO II-ből, egy BMW E30 M3 és egy E36 M3, egy középmotoros Renault R5 Turbo, egy Peugeot 205 GTI és még sokan mások.

Ez igen komoly gyűjtemény, és jelzi, hogy a tolvajoknak kifejezetten jó ízlésük van, bár az is lehet, hogy csak Nicolas Cage-et akarták utánozni a Tolvajtempóból. Az Ertzaintza, Baszkföld rendőrsége szerint az autókat el akarták adni, sokaknak az alvázszámát is meghamisították. A névtelen tettest két lőfegyver, lőszerek és tízezer euró illegális birtoklásával is megvádolták.

Végül a 42 éves férfit a lopás, a fegyverek tartása és az alvázszámok meghamisítása miatt tartották bent. Az autók remek állapotban vannak a kép alapján, ami remek hír lehet tulajdonosaiknak, akik hamarosan visszakaphatják őket.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.