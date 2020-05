A világ leghosszabb autóját sok évnyi stagnálás után végre felújítják. Az 1990-ben Jay Ohrberg által egy 1976-os Cadillac Eldoradóból épített The American Dream (Az amerikai álom) a Guinness Rekordok Könyve által is a leghosszabb autónak van elismerve a maga 30 és fél méterével.

Legszebb napjaiban a limuzint két sofőrnek kellett vezetnie, két motor volt benne és 26 kereket számlált. Az Eldorado elsőkerékmeghajtása segítség volt a megalkotásánál, mert nem kellett bonyolult tengelyekkel dolgozni. Ohrberg eredeti tervének sok egyedi kiegészítője van, volt benne golfpálya, jakuzzi, egy úszómedence ugródeszkával, de még egy helikopter-leszállópálya is.

Az eltelt két évtizedben azonban az Eldoradót csúnyán elhanyagolták. A New York állambeli Nassau megyében működő autós oktatómúzeum, az Autoseum, sokáig tartotta magánál a kocsit azzal a céllal, hogy helyrepofozzák tanulóik révén, közösségi támogatással finanszírozva. Mike Manning, az Autoseum igazgatója és elnöke szerint ez a terv a megyei szabályok és a múzeum költségvetésének változása miatt meghiúsult.

Galéria: Longest Car In The World: "The American Dream" Cadillac Limo

63 Fotó

Mivel szerette volna elszállíttatni, Manning kapcsolatba lépett Mike Dezerrel, egy floridai autós múzeum és turistalátványosság tulajdonosával, aki megvásárolta az autót és az Autoseummal közösen, az ő tanulóikkal, illetve felvett munkásokkal kezdte el a felújítást. A restauráció tavaly augusztusban kezdődött meg.

Ahhoz azonban, hogy az autó eljusson New Yorkból Floridába, ketté kellett szedni, hogy ráférjen a trélerekre, amik végigvitték a keleti parton (nem kell azonban aggódni, az Eldorado csuklós kialakítású volt, ezt merev, vagy laza állapotban is lehetett használni, szóval nem kellett feldarabolni). Amint megérkezett, a felújítók nekiálltak az autó fáradságos szétszedésének, ami a több különböző részleg különválasztását is jelentette.

Mivel az autó már eleve erősen rozsdásan került az Autoseum gondnoksága alá, a csapatnak más Eldoradókról leszedett alkatrészekkel kellett helyettesíteni egyes menthetetlen részeket. Mivel a felújítás nagy része már kész van, jelenleg már csak új festésre van szüksége, aztán hivatalosan is bemutatkozhat.

Remélhetőleg az együttműködő múzeumok az úszómedencét és a leszállót is újjá tudják varázsolni. Bár a koronavírus-járvány átmenetileg leállította a munkálatokat, Manning szerint jövő tavaszra kész lesznek a limóval, ami a Dezerland Parkban kerül majd kiállításra.