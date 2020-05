Egy Opel személyautó sofőrje 2019 szeptembere és 2020. május 13. között 73 alkalommal lépte át a megengedett legnagyobb sebességet megyénkben. A gyorshajtások felét Kecskeméten, a Budai úton található fix telepítésű Véda kamerarendszernél követte el. A gyorshajtó eddig 2,5 millió forint büntetést kapott.

Ezen felül a megyében több olyan gyorshajtást is rögzítettek a járőrök, amelyek belterületen történtek. Általában az 50 km/h helyett az autópályákra jellemző sebességgel száguldoztak az autók.

Az intézkedések tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás baleseti kockázatával.

A balesetek többségének hátterében súlyos szabályszegés áll, de néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy tragédia következzen be. Mind a gyorshajtás, mind az ittas vezetés - külön-külön is - veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét.

A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.

Hazánkban zéró tolerancia van érvényben, mely a szeszes ital fogyasztásának teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású jármű vezetője részére, vezetése megkezdése előtt és alatt egyaránt. Soha ne üljön ittasan autóba, illetve olyan járműbe se, amit láthatóan ittas személy vezet! Ne engedje meg családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének se, hogy ittas állapotban vezessen!

