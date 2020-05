Az elmúlt évek során a kaliforniai gyártó mondhatni behozhatatlan előnyre tett szert az önvezető rendszerek terén, és noha számos más gyártó próbál hasonló megoldásokat kifejleszteni, úgy tűnik, akár évekbe és hatalmas összegekbe is kerülhet, mire hasonló szintre érnek.

Az Autopilot rendszerrel szerelt modellek mostanra bőven 2 milliárd fölötti kilométert tettek meg, és bár gyakran a kritikák kereszttüzébe kerül a fejlesztés, nehezen lehetne azt állítani, hogy nem a Tesla diktálja a tempót ebben a szegmensben.

Kétségkívül igaz az is, hogy néhány halálos kimenetelű baleset is köthető már az Autopilot rendszer meglétéhez, ám a Tesla rendre igyekszik kihangsúlyozni, hogy attól még, hogy az autó képes az önvezetésre, a vezető folyamatos figyelme elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez.

Mindenesetre lelkes rajongók most egy egyszerű játékot is összedobtak, amelynek segítségével bárki letesztelheti, hogy gyorsabb-e a reakcióideje, mint a Tesla Autopilot rendszerének, amely a mérnökök szerint már 300 ms alatt is képes lereagálni az autó előtt történteket.

A játékot az alábbi linken keresztül érheted el.