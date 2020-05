Az új 4-es BMW Coupe és Convertible változatát már párszor megcsodálhattuk, épp itt volt az ideje, hogy a Gran Coupéról is készüljön pár friss kémfotó. Milyen csoda, hogy épp ma érkezett néhány a Nürburgringról.

A gondosan betakart modell elődje nyomdokaiban halad, de emellett friss stílusjegyeket is átvesz az új Coupétól. Bár sokat nem látni belőlük, a fényszórók és a hűtőrács is újak, utóbbi egyértelműen a rettegett kapafog lesz, mely egy koncepten mutatkozott be.

Szerencsére az autó többi része nem lesz ilyen megosztó, a hosszú motorháztető, a megdöntött szélvédő és a tető is jól néznek ki. Beágyazott kilincsek, áramvonalas oldalküszöbök és egy praktikus csomagtérajtó is lesz rajta.

A hátsó lámpák ismerősek lehetnek, míg a két kipufogócső segít majd megkülönböztetni a Gran Coupét az i4-tól. Belül elsősorban a 3-as sorozatnál látott újítások dominálnak, ez egy 12.3 colos digitális műszerközpontot és egy 10,25-colos infotainment rendszert takar.

A motorválaszték is ugyanaz lesz, mint a hármasban, egy 2,0-literes négyhengeres turbómotor is lesz a kínálatban 260 lóerővel és 400 Nm-es nyomatékkal. A BMW az M440i érkezését egy „erős sorhatossal” már megerősítette, ez 368 lóerőre képes. Egy 48 voltos enyhehibrid rendszer is lesz benne, ami 11 lóerős löketet ad majd neki.

A leköszönő 4-es Gran Coupénak nem volt M-variánsa, az érkező sorozat a hírek szerint azonban kiküszöbölheti ezt a csorbát. Amennyiben ez így van, a nagyteljesítményű M4 Gran Coupe biturbós 3,0-literes hathengeres motort kaphat 480 lóerővel és 600 Nm-es nyomatékkal. A Competition variáns 510 lóerővel rendelkezhet.

Megérkezett az első hivatalos videó a BMW Concept i4-ről, amely elkészülte után komoly fegyver lehet majd a bajor gyártó kezében.