A következő generációs Range Rover teljesen álcázott prototípusa tűnt fel a Nürburgring Nordschleifén. Hiába a több réteg álca, azért így is több részletet ki lehet venni a Land Rover kínálatának csúcsán álló divatterepjáróból közelebbről megnézve.

Ezek között van a kipattintható kilincs, a LED-es fényszórók egy része, de egy-két képen még az alja is látszik a modellnek. Jól elrejtve ugyan, de a négy kipufogócső is látszik, ezzel sugallva, hogy a V8-as motorjuk legerősebb verziója került bele.

Abból, amit az autó belsejéből ki lehet venni… Nem sokat lehet kivenni belőle, mivel az egész le van takarva, csupán a többfunkciós kormánykerék látható, de az is egyértelműen még fejlesztés alatt van.

Kinézetre a Range Rover továbbra is egy impozáns SUV marad, elég ránézni a képre, amelyen a Defender mellett áll. A stílusa nyilván fejlődni fog, valószínűleg a Range Rover Velaron már látott elemekkel. A műszerfal is inkább a luxusszintű elektronikára hajt majd rá, legalább három digitális képernyővel (Egy a műszerközpontnak, egy az infotainmentnek, egy pedig a klímának).

Galéria: 2021 Land Rover Range Rover Spy Photos

26 Fotó

Bár alakja megmarad, az alap nem, egy MLA nevű platformra vált a Roverek királya, amely a Range Rover Sport és a Jaguar XJ alá is kerül majd. Az aluminiumplatform rengeteg súlyt spórol meg a Range Rovernek és a technológiai újításoknak is megágyaz, hiszen a cég csúcsmodellje enyhehibrid, hálózatról tölthető hibrid és elektromos változatban is kapható lesz, a középső 50 km-t tud majd elektromosan megtenni.

Az elektromos Range Roverre legalább egy évet kell várni a hat és nyolchengeres, benzines és dízeles hajtásláncú alapok piacra dobása után, melyekben a BMW 4,4-literes, biturbós V8-asa válthatja a megszokott kompresszoros V8-ast.

A hírek szerint a bajorok további benzines és elektromos hajtásláncokat is szállítanak majd a Land Rovernek. 2021-ben kerülhet az új változat a kereskedésekbe, azaz még idén számíthatunk a bemutatóra.

Az új James Bond-filmben kulcsszerepet kap majd a Land Rover Defender új generációja. A lenti videó, mely a forgatáson készült, de a filmbe be nem kerülő kaszkadőrjeleneteket tartalmazza, jól mutatja, miért.