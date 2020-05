A debreceni BMW-gyár meg fog épülni, eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően haladt; az építési területet pénteken átadták a beruházónak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-sajtótájékoztatóján pénteken Debrecenben.

Minden fél tartja az ígéreteit, és teljesíti a kötelezettségeit, a 2018 nyarán bejelentett, gyárépítésről szóló szerződés 2020 június végén, módosítás nélkül hatályba lép - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette, a beruházás értéke több mint egymilliárd euró, amelyhez a magyar kormány 12,3 milliárd forintos támogatást nyújt.

A világjárvány okoz néhány hónapos eltolódást a világgazdaságban is, ezért természetes, hogy az építkezés menetrendjét néhány hónapos "tól-ig" határral módosítani kell - mutatott rá.

Hangsúlyozta, olyan kérdés nincs, hogy a gyár meg fog-e épülni, és olyan kérdés sincs, hogy el fog-e kezdődni az építkezés, mert az építkezés elkezdődött. Ez világosan látszik, azt a leendő gyárigazgató, és a BMW képviselői egyaránt világossá tették - mondta.

Szijjártó Péter felidézte, hogy a debreceni BMW-beruházás bejelentése óta a gyárépítés első fázisa zajlik, ami az előkészítő munkálatokat és az infrastrukturális beruházásokat jelenti. A gyár helyszínéül kialakított négyszáz hektárnyi területen több hónapja "gépláncok százai, emberek ezrei" dolgoztak és dolgoznak, több mint 2 millió köbméternyi földet mozgattak meg, 123 kilométernyi vezetéket építettek be a földbe, 12 kilométernyi vizesárkot ástak ki a munkások, a leendő épületek stabilitása érdekében pedig 500 cölöpöt helyeztek le - sorolta.

Közölte azt is, hogy elkezdődtek az áram és gázellátással kapcsolatos kivitelezések, a két autópálya-lehajtó kivitelezése is az ütemterveknek megfelelően halad: 2021 végére az első autópálya-csomópont megépül, és az ipari park körüli útépítések addigra befejeződnek. Zajlik a Budapest és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztése, ez 2023 végére elkészül. A német iskola indításával kapcsolatos minden munkát elvégeztek - tette hozzá. A miniszter azt is megerősítette, hogy a BMW felvette az első munkavállalóit Debrecenben.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a világjárvány nem pusztán egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is. Miközben az első számú feladat az emberek életének, egészségének megvédése, ugyanúgy feladat a munkahelyek megvédése, és új munkahelyek létrehozása, ezáltal a magyar gazdaság újraindítása is - mondta.

Ez csak új beruházásokkal lehetséges - hangsúlyozta. "Éppen ezért a kormány gazdaságvédelmi akcióterve továbbviszi azt a gazdaságpolitikai filozófiát, amelyet tíz éve a magunkénak vallunk, és amely az új beruházások támogatására összpontosít" - szögezte le.

Az autóiparnak a beruházások terén kiemelt szerepe van, a gyár megépül, Debrecen pedig a globális autóipar egyik nagyon fontos fellegvára lesz - összegezte, és köszönetet mondott a BMW minden vezetőjének azért, hogy elkötelezettek Magyarország és Debrecen mellett.

Michele Melchiorre, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen leszögezte: a munkálatok a tervek szerint folytatódnak. "Mi változatlanul elkötelezettek vagyunk a Debrecenben létesítendő üzem tervei mellett" - fogalmazott. Hozzátette: az a globális gazdasági helyzet, amit a járvány okozott, rányomta a bélyegét az építkezésre is. Szükség lesz az építkezés ütemezésének némi módosítására, ebben a pillanatban az ütemezés vizsgálata folyik. A késés, feltételezéseik szerint, néhány hónapban mérhető - jegyezte meg. Michele Melchiorre végezetül köszönetet mondott Debrecen városának és a magyar kormánynak a bizalomért, és a professzionális együttműködésért.

Fotó: MTI/KKM/Boros Mátyás

A BMW X5 hamarosan egy páncélozott verzióban is a piacra kerül, a BMW pedig új reklámfilmben mutatja be, mi történik, ha a Protection VR6-ra tüzet nyitnak.