A BMW M5 hatodik generációja, mely három éve látott napvilágot frissítésen esik majd át, az ötös sorozathoz hasonlóan, melyet nemrég kiszivárgott fotókon láthattunk. A Nürburgringen gyorsköröket futó modellt a héten fotózták le pszichedelikus matricákat viselve, melyek a két végén található változásokat takarják.

Mielőtt részletekbe bocsátkoznánk, azért elmondanánk, hogy ez véleményünk szerint nem a sportosabb CS változat, mert hiányzik a nagyobb spoiler a csomagtartóról, amit egy korábbi M5 CS prototípuson már láthattunk.

Mivel az eredeti 5-ös sorozatot már ismerjük, az autó ábrázatán semmi drasztikusra nem számítunk, hisz az alapverzió is biztosra ment. Nem lesz rajta a túlméretezett hűtőrács, aminek mi örülünk. Ami új lehet, az a hűtőrács ferde barázdáin túl az új mintájú fényszóró és a nagyobb légbeömlők.

A motorháztetőn látható minták, és a vékony spoiler a csomagtérajtón továbbra is megtalálható, de a diffúzor újnak tűnik, még ha a helyet ugyanúgy is hagyták meg a kipufogóknak oldalt. Hátul a lökhárítót és a hátsó lámpát is felújíthatják. Belül se kell sok nagy különbséget keresni, a hírek szerint csupán új színek, technológia és egy frissített infotainment rendszer lesz minden, ami itt megújult.

Galéria: 2021 BMW M5 facelift new spy photos

A motortérben a 4,4-literes biturbós V8-as küzd tovább, hogy ezt átalakítják-e több erő, vagy kisebb fogyasztás érdekében, még nem tudni. A jelenlegi M5-ben ez 600 lóerőt és 750 Nm-t ad ki magából, amivel 3,4 mp alatt jut el százra. Az M5 Competitionben ugyanez az erőforrás már 625 lóerővel üzemel és 3,3 mp alatt tudja le a százas sprintet.

Ahogyan már említettük, az M5 és az M5 Competition mellett egy CS verzió is érkezik majd. A frissített BMW M5 az év második felében mutatkozhat majd be, és nem sokkal később az értékesítés is megindulhat.

