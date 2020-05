Úgy néz ki, az Aston Martin új sorozatot kíván készíteni a DBS GT Zagatóból, amely jelenleg csak a DB4 GT Zagatóval együtt vásárolható meg a hatmillió fontos (2,3 milliárd forintos) DBZ Centenary Collection csomag keretein belül.

Az Aston Martin először azt mondta, csak 19 DBS GT Zagato készül majd, de ez a prototípus, mely a gyártó nürburgringi tesztpályáján tűnt fel, azt sugallja, több is érkezhet belőle. A DBS GT Zagatóval ellentétben, mely csak vörös színben kapható, ezen a prototípuson szénszálas karosszéria van.

A felnik is mások, és a nagy hűtőmaszkot is máshogy töltötte ki a cég. Azonban ezektől eltekintve a design egy az egyben a DBS GT Zagatóé, a tervezőházra jellemző tető és a hátsó ablak hiánya is ezt erősítik meg.

Galéria: Aston Martin Zagato Spy Photos

27 Fotó

A DBS Superleggera alapján készülő DBS GT Zagatóba egy 5,2-literes V12-es kerül két turbóval, mely feljebb húzva 770 lóerőre képes, így 3,2 mp alatt eléri a 100 km/h-t és 345 km/h a végsebessége. A prototípus szénszálas váza alapján egy súlycsökkentett, pályára teremtett variánssal nézhetünk szembe.

Az Aston Martin jövőbeli hibridjeinek fő eleme lesz az újonnan fejlesztett V6-os erőforrás, ami márciusban először hallatott magáról. Így hangzik: