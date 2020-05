Hathetes szünet után múlt hétfőn a Bugatti molsheimi gyára is megnyitotta kapuit, itt készül a Chiron, a Divo és megannyi variánsuk. A munkába visszatérő dolgozóknak új szabályokhoz kell szoknia a francia kormány és a nemzetközi szakértők ajánlásai alapján, melyet egy belső akciócsoport dolgozott ki.

Minden alkalmazott egy maszkot kap a cégtől érkezéskor, amit folyamatosan hordaniuk kell. Munkaeszközeiket használat előtt és után is fertőtleniük kell majd, és a rendszeres kézmosást is előírták. A cég emellett a másfél méteres távolságtartást is hirdeti.

Emellett a kiszállítások csökkentett elánnal folynak és a karbantartás is minimális lesz, az érkező és kimenő termékek feldolgozása pedig érintésmentesen folyik. A meetingeket továbbra is Skype-on rendezik.

„Minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy alkalmazottaink biztonságban dolgozhassanak. Akinél lehetséges, az továbbra is otthonról dolgozik, hogy a lehető legkevesebb munkás legyen a gyárban egyszerre. A meghozott biztonsági intézkedéseknek hála ismét kézzel tudjuk gyártani autóinkat. Ez fontos jel a dolgozóknak és a vásárlóknak is.” – mondta el Stephan Winkelmann, a cég elnöke.

Az új előírások mellett a Bugatti dolgozóinak minden reggel meg kell mérniük a lázukat, emellett a koronavírus egyéb tüneteire is figyelniük kell, így rizikómentesen dolgozhatnak, családjukat és kollégáikat sem veszélyeztetve.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.